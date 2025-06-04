Peloton推二手交易平台 搶攻閒置健身器材商機

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-04 01:00

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Peloton推自有二手平台盼觸及更多新用戶，在尋求重返成長軌道上提供新的收入來源。(圖:Reuters/TPG)

Peloton 表示，賣家對商品定價擁有最終決定權，但系統會運用 AI 工具，根據產品年份等資訊建議售價，在他們出售二手產品後，除了可獲得 70% 銷售收入，也能享有購買新設備的折扣。而剩下的 30%，將由 Peloton 與平台供應商 Archive 共享。買家購買二手設備的服務開通費，也從新設備的 95 美元降至 45 美元。

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去年夏天起，Peloton 開始看到從 Facebook Marketplace 等點對點市場購買二手飛輪車或跑步機的新會員大幅增加。當時該公司指出，在二手市場購買器材的付費健身訂閱用戶年增 16%，且這些用戶的流失率低於租賃用戶。

因此，二手平台 Repowered 的推出，就是希望為會員簡化銷售流程，並為潛在客戶提供安全、便利的購買方式，同時也為公司在尋求重返成長道路上，提供觸及更多新用戶的機會。

此舉，讓 Peloton 直接與 Facebook Marketplace 以及專門銷售二手 Peloton 設備的新創 Trade My Stuff 競爭。Trade My Stuff 創辦人 Ari Kimmelfeld 曾與 Peloton 討論合作可能性，但 Peloton 強調 Repowered 與該公司並無關聯。

對 Peloton 而言，推出自有平台可說是一石二鳥的策略。該公司目前已從二手市場購買設備的用戶獲得訂閱收入，現在透過 Repowered 還能從交易中抽成，且幾乎沒有前期投資成本。

Peloton 雖然擁有許多忠實用戶，但也面臨「超貴晾衣架」的批評，因為不少消費者買了健身器材後就將其束之高閣。因訂閱服務是 Peloton 的主要收入來源，許多停用設備的用戶也會同時取消月費訂閱，對公司營收造成衝擊。

目前 Repowered 將先在紐約市、波士頓和華盛頓特區進行測試，計劃未來幾個月推廣至全美。該平台採分階段開放策略，先讓賣家上架商品累積庫存，再開放給買家選購。

截稿前，Peloton 盤中股價微幅上漲 0.68%，每股暫報 6.64 美元。