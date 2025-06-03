寒舍電腦展期住房率衝破9成 樂見商務會展挹注
鉅亨網記者王莞甯 台北
儘管越來越多五星級酒店陸續插旗北市，寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (3) 日召開股東常會時指出，商務和會展活動有利為北市觀光飯店提供穩定支撐，以 COMPUTEX(台北國際電腦展)展期為例，旗下兩大北市飯店住房率均超過 90%，平均房價也衝高。
寒舍說明，電腦展期間，台北喜來登大飯店住房率衝上 92%，年增 4%，平均房價達 5,800 元，年增 11%，台北寒舍艾美酒店住房率達 95%，年增 3%，平均房價更達 12500 元，年增 4%。
寒舍說明，第二季隨著國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展活動登場，以及母親節和端午節檔期帶動住房和禮品買氣，預期將再增添營收動能。
寒舍認為，儘管關稅貿易情勢帶來全球經濟不確定性，市場氛圍趨保守，但新增 4 個國定假日為內需旅遊注入利多，有助住房和宴席銷售，仍看好後續的旅展、餐飲與尾牙活動。
寒舍本次股東會選出 6 席新任董事，由蔡伯翰續任董事長，其餘董事依序為寒樁代表人賴英里、宣威投資代表人蔡佳萱、東方美企業代表人呂恩政和鄭娟芳，與前屆成員相同，而新任董事甘芝榕是正弦資訊改派代表人。
此外，寒舍選出 4 席新任獨立董事，包括續任的陳翔中，以及新任的李泰宏、王照明和劉謙儒；新任董事 (含獨立董事) 任期自 2025 年 6 月 3 日起至 2028 年 6 月 2 日止，任期 3 年。
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