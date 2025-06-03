韓國總統大選開始投票 5名候選人競逐總統 新總統最快明早上任！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-03 09:02

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韓國第 21 屆總統選舉周二（3 日）上午 6 時開始正式投票，在投票結束後，計票工作展開，中央選舉管理委員會預定最終計票結果在周三 6 時左右得出。

韓國共同民主黨候選人李在明。（圖：新華社）

投票站開放時間為周二 3 日 6 時至 20 時，投票結束後，立即開始計票。全國共設有 14,295 個投票站，選民人數約 4,439 萬。

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本屆總統選舉於 5 月 29 日至 30 日進行「事前投票」，已有逾 1,500 萬名選民參與，投票率為 34.74%。海外韓國公民也於 5 月 20 日至 25 日進行投票。

在投票結束後，各投票所將封存投票箱，並在警察護送下，將投票箱轉移到韓國全國 254 個計票所。各區、市、郡的選舉管理委員會保管的提前投票箱，也將以同樣方式轉移到計票所。計票預定將從周二 20 時 30 分左右開始。

此次大選在前總統尹錫悅被彈劾之後舉行，共有 7 名候選人登記參選，其中兩人已宣布退選，最終有 5 名候選人參加大選。

這 5 名候選人分別是共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨候選人權英國、無黨派候選人宋鎮鎬。其中，李在明、金文洙、李俊錫三人為呼聲較高的人選。

李在明在上屆大選中以 0.73 個百分點的微弱劣勢不敵尹錫悅，本次大選前他持續在多輪民調中領先，輿論普遍關注其能否取得一場壓倒性勝利。

韓國憲法法院 4 月 4 日通過彈劾尹錫悅的裁決，尹錫悅被罷免總統職務。根據韓國《公職選舉法》的規定，新任總統任期在前任總統任期結束次日零時展開。

根據推測，當選總統最快周三上午 7 時左右正式獲得總統職權，並開啟任期。

根據韓國國會周一的消息，韓國政府正在依照慣例，籌備在國會舉行總統就職典禮。