鉅亨網編輯林羿君 2025-06-03 10:01

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受到美國終止小額豁免的影響，中國拼多多控股 (PDD-US) 旗下跨境電商 Temu 的美國每日用戶數量在 5 月驟降 58%，這是該電商在美中貿易戰中面臨的眾多挑戰之一。

小額豁免喊卡傷很大 Temu美國日均用戶數慘崩58%。(圖:shutterstock)

多年來，Temu 和快時尚巨頭 Shein 一直利用「「小額豁免」（de minimis），將商品從中國供應商直接運送到美國消費者手中，從而保持低價的強大競爭力。

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然而，在白宮於 5 月 2 日終止「小額免稅」政策後，Temu 決定大幅削減其在美國的廣告支出，並調整其訂單履行策略。該政策曾允許中國企業將低價包裹免關稅運送至美國。

根據顧問公司貝恩（Bain & Company）收集的數據，自美國總統川普宣佈全面加徵貿易關稅以來，Temu 和 Shein 的銷售成長與客戶增長率皆大幅下降，但 Temu 的表現比其競爭對手更糟糕。

關稅迫使這兩個平台調漲價格，不過數據顯示，Shein 成功提升了每位客戶的平均消費金額，與一年前相比有所增長，而 Temu 則難以達成相同成效。

摩根士丹利股票分析師 Simeon Gutman 在 5 月的報告中指出，自小額豁免政策終止以來，Temu 的用戶參與度顯著下降。「儘管目前關稅環境尚不明朗，但若現狀持續一段較長時間，我們認為 Temu 所構成的競爭威脅將會進一步減弱。」

拼多多上週公佈第一季度，成長表現低於預期，拼多多高層坦言，關稅給商家帶來了龐大的壓力，但重申 Temu 先前的承諾，將保持價格穩定，並與不同地區的商家合作，同時也提到 5 月初宣佈的本地配送模式轉型。

Temu 先前的商業模式是讓商家負責訂購和供應產品，而 Temu 則負責管理大部分物流、定價和行銷。現在 Temu 的商家仍可以將單一訂單從中國運送到合作的美國倉庫，但他們需要處理關稅、海運費用和文書工作。

滙豐銀行在上周的報告中指出，Temu 在非美國市場的成長已經回升，第二季非美國用戶佔其 4.05 億全球月活躍用戶的 90%。

報告稱，Temu 在經濟較不富裕的市場中，新用戶成長最快。