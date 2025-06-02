中國便利商店霸主美宜佳崛起！4 萬家門市稱王、超車 7-Eleven 與全家

鉅亨網新聞中心 2025-06-02 16:00

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在中國便利商店產業競爭日趨激烈的今天，美宜佳異軍突起，成功打造超過四萬家門市，成為中國最大連鎖超商品牌，樹立了業界罕見的成長典範。

中國便利商店霸主美宜佳崛起。(圖：Shutterstock)

根據統計，美宜佳目前在中國全國的門市數量高達 37,943 家，穩居中國便利商店品牌之冠。與在中國的外資品牌相比，其規模約等於 5.7 倍的羅森、9 倍的 7-Eleven 、12.6 倍的全家 。

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即使對上中國本土品牌如中石化易捷、中石油昆侖好客與天福，美宜佳也領先，是中石化易捷的 1.3 倍、中石油昆侖好客的 1.9 倍、天福的 5 倍。

美宜佳創辦人葉志堅出身東莞，少年時家境清寒，中學輟學後以糖果批發起家。1990 年他出任東莞糖酒集團總經理，創立「美佳」超市，並迅速拓展至 50 家門市、創造年營收破億的佳績。

1996 年，面對沃爾瑪 (WMT-US) 與家樂福等國際零售巨頭進軍中國，葉志堅果斷轉型，投入 24 小時便利商店市場，並採取特許加盟制度作為營運模式。隔年，第一家「美宜佳」門市於東莞花園新村誕生，搶佔工廠密集區域的剛性消費需求。

美宜佳快速複製加盟模式，創業僅一個月即誕生第一家加盟店，2007 年東莞厚街店成為第 1,000 家門市。此後更以「三年萬店」為目標狂飆展店，截至 2024 年預估將輕鬆突破 4 萬家門市。

其中，廣東地區超過 19,000 家門市，甚至有「百米一家美宜佳」的戲稱。特別是三四線城市與縣級市場，已開設超過一萬間門市，顯示其「下沉市場」戰略效果卓著，成功避開一二線城市的激烈競爭。

2023 年美宜佳銷售額高達 542 億元，年成長率突破 20%，遠超 7-Eleven 中國（5.4 倍）、羅森中國（3.8 倍）與全家中國（3.9 倍）。葉志堅立下宏願，要將美宜佳打造成「全球最大便利商店品牌」。

儘管媒體曝光率不高，美宜佳憑藉「讓加盟商賺錢」的商業模式、強大且數位化的物流系統，在中國便利商店市場中建立強大護城河。葉志堅深諳：便利商店不是做高端，而是貼近民生，這也成為其成功關鍵。