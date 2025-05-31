〈觀察〉首季四大汽車板廠出貨量走低但仍逾百億元 Q2匯率影響大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-31 10:10

‌



2025 年首季台廠四大汽車板廠出貨量經統計合計近 110 億元，較上季呈現下滑走勢，主要在於第一 季原即為汽車板出貨淡季，但美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，在首季汽車板出貨值取得領先。但汽車板擔憂的是即使 4-11 月進入旺季，但目前的匯率走勢，將嚴重影響獲利。

健鼎在 2025 年第一季汽車板占營收比重維持在 21.3% 而與前一季相同，營收值 36.48 億元維持上一季的水準之上，但出貨值仍較 2024 年同期下滑達 12.56%。而值得注意的是定穎 (3715-TW) 在 2025 年第一季的汽車板營收 28.7 億元，已逼近敬鵬 (2355-TW) 的 28.8 億元。

‌



健鼎在 2012 年大舉介入汽車板市場以來，2023 及 2024 年全年都拿下台廠汽車板出貨王寶座。而健鼎 2025 年第一季營收 171.28 億元，毛利率爲 24.97%，季增 0.7 個百分點，年增 3 個百分點，第一季稅後純益達 23.56 億元，創新高，季增 5.73%，年增 28.05%，每股純益達 4.48 元。

健鼎 2025 年第一季營收 171.28 億元，汽車板占比 21.3%，換算實際出貨值爲 36.48 億元維持 2024 年第四季的水準之上，但出貨值仍較 2024 年同期的 41.86 億元下滑達 12.56%。

健鼎主管分析，過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主，近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計，在兩項門檻之下，健鼎以高產能的 HDI 製程，在汽車板市場取得更多的市占；而在此一優勢之下，健鼎在汽車板銷售仍突出。

敬鵬 2025 年第一季營收 38.4 億元，毛利率 12.58%，年 3.23 個百分點，稅後純益 2.08 億元，優於上一季獲利表現，每股純益達 0.52 元。 敬鵬統計 2025 年第一季汽車板占營收比重達 75%，通訊占 7%，工業用 13%，消費電子 4%，其他 1%。其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。

依此一比重換算，敬鵬 2025 年第一季的汽車板出貨值 28.8 億元，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能在第二季完工，第三季起新產能陸續開出，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，預計在 2025 年下半年動工。

定穎 2025 年第一季營收 45.56 億元，汽車出貨比重 6.%，較 2024 年第四季下滑 5 個百分點，換算出貨值約 28.7 億元，並已逼近敬鵬第一季的 28.8 億元。

而依統計及各公司法說會提供的資訊顯示，燿華 (2367-TW)2025 年第一季汽車板營收爲 15.17 億元，燿華 2025 年第一季營收 43.37 億元，汽車板占出貨比重約 35%，仍居各類應用之首，IT 應用占 34％，其他產品 25％，而 IoT 及手機領域則分別僅占 5% 與 1%，需求呈疲弱趨勢。