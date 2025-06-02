鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-02 18:20

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財政部高雄國稅局指出，有民眾詢問，與配偶協議離婚，雙方財產分配或給付贍養費，有無涉及課稅的問題。該局說明，夫妻依離婚協議書或法院判決，配偶一方應給付予他方之財產或贍養費，不課贈與稅，而收取方也不會被課徵綜合所得稅。

好聚好散！國稅局：依離婚協議或判決給付財產、贍養費雙方都「免稅」。（圖：shutterstock)

該局進一步說明，離婚雙方於協商財產分配或贍養費時，宜簽訂書面協議，詳細列明財產分配或贍養費金額、支付方式及期間等；若給付超過書面協議所載範圍，且主張超過部分屬離婚約定之給付者，則支付方需負舉證責任，如無法證明是離婚當時約定的給付，超過部分將被視為無償移轉，並課徵贈與稅。

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例如，甲乙二人於離婚時簽訂協議，約定甲將擁有的房產及現金 500 萬元，於離婚後歸乙所有，因此甲乙雙方於離婚後，假辦理房產轉讓登記予乙，乙及轉帳匯入乙帳戶現金 500 萬元的部分，無須課徵贈與稅，乙方增加財產亦不課徵綜合所得稅。