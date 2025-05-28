〈報稅看這裡〉6/2前入籍還有自住稅率！房屋稅2.0今年首次開徵 繳納及協助措施一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-28 19:26

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房屋稅 2.0 新制 5 月 1 日首次開徵，財政部表示，考量 2.0 新制就自住住家用房屋（下稱自住房屋）增訂辦竣戶籍登記要件及出租房屋適用較低稅率，為落實自住、出租房屋輕稅目標，維護納稅義務人權利，減少徵納爭議，該部已宣布將今年期自住房屋辦竣戶籍登記及申報期限與 3 類出租房屋申報期限由今年 3 月 24 日放寬至同年 6 月 2 日，與房屋稅繳納期限相同。

財政部說明，上述今年期房屋稅自住、出租房屋申報案件經稽徵機關核准，及納稅義務人持有疑義申請更正案件，經查原核定稅額有誤者，稽徵機關將重新寄發繳款書並展延繳納期間；致溢繳稅款者，將儘速辦理退稅。

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財政部進一步說明，今年期房屋稅繳納期限至同年 6 月 2 日（星期一），籲請納稅義務人於期限內繳納，如遺失或尚未收到繳款書，請儘速向稽徵機關申請補發。

依房屋稅條例第 18 條及稅捐稽徵法第 20 條規定，納稅義務人未於繳款書所載限繳日期以內繳清應納稅款者，每逾 3 日按滯納數額加徵 1% 滯納金（最高加徵 10%），逾 30 日仍未繳納者，將移送強制執行，財政部籲請納稅義務人於期限內繳納。

為利稅款繳納，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站（https://net.tax.nat.gov.tw），線上查繳稅款（今年 4 月 26 日零時至今年 6 月 5 日 24 時）；或持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新臺幣 3 萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）（今年 6 月 5 日 24 時前）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上 QR-Code 連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦「行動支付工具」繳稅服務業者之 APP 進行繳稅。各項繳稅方式作業細節可參閱繳款書上之繳納說明或至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。財政部提醒，切勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。