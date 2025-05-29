德國宣布向烏克蘭提供50億歐元軍事援助 將合作生產遠程飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-29 08:15

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烏克蘭總統澤倫斯基周三（28 日）訪問德國，拜會德國總理梅爾茨，據《路透社》報導，德國國防部宣布，同意向烏克蘭提供約 50 億歐元軍事支持，德國政府將使用聯邦議院已批准的資金。

德國國防部在一份聲明中批評俄羅斯空襲烏克蘭城市，造成許多平民傷亡，並對民用基礎設施造成巨大破壞。

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梅爾茨在聯合記者會上宣布，德國和烏克蘭計劃聯合生產遠程飛彈，「我們希望啟用遠程武器，我們還想開始聯合生產。我們將加強合作，但不會公開討論相關細節。」

據《Politico》報導，有關遠程飛彈的合作，是德國國防部 50 億歐元援助計畫的一部分。這項援助計畫將為德國和烏克蘭生產遠程武器提供資金，還包括新的防空系統、武器彈藥和後勤支援合約。

烏克蘭一直希望獲得德國「金牛座」巡弋飛彈，這種飛彈射程可達 500 公里，更難被攔截，可深入打擊俄羅斯境內目標。不過，在澤倫斯基訪問德國期間，德國政府沒有說明是否會向烏克蘭提供「金牛座」飛彈。

梅爾茨聲稱，歐洲會繼續向俄羅斯施加壓力，以迫使俄羅斯參與和平談判。

澤倫斯基也表示，德烏領袖均同意攜手在烏克蘭生產武器，政府官員已經簽署生產設備建設和發展的協議，「已經確立這些新項目，我們只是希望數量能夠滿足我方需求。」