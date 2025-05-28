瞄準富豪接班傳承！中信銀升級家族辦公室 資產5億元起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-28 19:53

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配合金管會推動亞洲資產管理中心，中信銀行今 (28) 日宣布推出升級版「家族辦公室服務」(Family Office Services)，搭配「主動式投資諮詢服務」(PPS)，據調查，全台資產超過 10 億元的富豪達 7000 多人，因此，中信規劃至少 5 億元的超高資產家族才能受邀，獲得戰略性的財富架構規劃，包括股權規劃、企業接班、資產配置及世代溝通等，事實上，相較歐美動輒 30 億元門檻已較為寬鬆。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，事實上，中信銀於 2012 年就有香港及新加坡私人銀行，已經默默耕耘十多年了，台灣方面是在 2017 年開辦私銀，主要是看到台商資金回流，雖然 3000 萬元、億級以上財富管理客戶很多，但仍屬投資理財範圍，更多人在意的是財富傳承，因此就會需要私人銀行提供服務，產品提供多了基金、保險以外，還會有私募基金或其他更為複雜的產品。

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中信銀除了承做財富管理、私人銀行業務，接下來也將邁入新的里程碑，正式推出家族辦公室，楊淑惠表示，家辦資產規模至少 5 億元以上，這些高資產客戶有更深層的需求，希望提供給客戶更高的價值，而不是像私銀單純解決問題而已，內容涵蓋股權分配、家族治理、資產配置、二代培育，以及家族使命的凝聚與演訓。

楊淑惠說，在台灣，通常是上市櫃公司想做家辦，且大多為第一代創業家，他們希望不僅只是財富傳承，更想讓精神傳承下去；若是下一代不接班，銀行也可以規劃不傳承方案，將會協助創辦人找尋適合的買家，或是設計一套解決方案能夠繼續照顧其他打拚事業的夥伴。

楊淑惠強調，「我們希望能夠幫這些家族解決真正傳承的煩惱」，一位 RM(顧客關係經理) 光是「確認客戶」的動作就可能耗時一年半載，家辦投入成本相當驚人。他們的需求非常複雜，可能不只一代、跨了好幾代，又有跨國稅務問題，此外，創辦人也有個人喜好或不同想法，例如：分配給子女的財富比例不同、訂定婚前協議、外姓不得分配遺產等。

為何以 5 億元作為家辦服務的門檻？楊淑惠說明，其實真正的家辦規模大多超過 30 億元，歐美國家標準更高，主因富豪資產有較複雜的股權及龐大的不動產，若以客戶平均配置在銀行約 3 成金融資產來估算，應訂在 10 億元較為合理，但又不希望太過嚴苛，因此下調至 5 億元。

中信銀行宣布推出升級版「家族辦公室服務」，搭配「主動式投資諮詢服務」，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（中）、財富管理事業總處總處長隋榮欣資深副總（右三）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（左三）、財富管理產品處處長尹志龍副總（右二）率專業團隊出席茶會。圖／中信銀行提供

中信私人銀行處處長楊子宏指出，中信銀「家族辦公室服務」可提供一個或多個超高資產家族整合財富管理，協助家族穩健管理資產，並將其價值與理念延續至下一代。藉由「One CTBC」整合跨國金融資源，橫跨 14 國市場、370 個據點，為個人、法人與家族提供全方位整合服務，滿足資產管理、稅務規劃、法律顧問、企業傳承與慈善願景等多重需求。

楊子宏表示，「家族辦公室服務」採邀約制，結合稅務、法律、投資、股權、不動產等跨領域顧問，導入「1+2+FO+N+N」團隊模式，結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理與法人金融客戶關係經理，搭配家族辦公室服務團隊、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，量身整合解決方案。從家族會議安排、股權信託設計，閉鎖性公司章程規劃諮詢與家族企業財富保全等構面，協助家族企業強化治理結構，預先因應潛在傳承與經營風險。

另一方面，面對市場不確定性與私人銀行客戶對投資服務的高度需求，中信銀亦推出採邀約制的「主動式投資諮詢服務」，針對符合條件的客戶配置「專責投組策略師」，運用專注長期的投資趨勢「戰略資產配置 (SAA)」，搭配隨機應變的「戰術資產配置 (TAA)」，主動追蹤市場、定期提出調整建議，協助私人銀行客戶掌握全球市場脈動，強化資產多元配置且風險分散。