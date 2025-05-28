〈港股盤後〉半導體、汽車類股領跌 恒指收跌0.53% 泡泡瑪特大跌逾7%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
香港股市今 (28) 日震盪走低，恒生指數(HSI) 一度跌深至 23180.17 點，主要受到中國電商平台拼多多業績不佳影響。截至收盤。恒指收低 0.53% 至 23258.31 點，恒生科技指數亦跌 0.15% 至 5174.64 點，國企與紅籌指數則分別收低 0.31% 跟上漲 0.28%。
大盤方面，半導體、汽車族群領跌，比亞迪股份收跌 2.68%，中芯國際收跌 2.51%，泡泡瑪特收跌 7.12%，影視股則全天領跑大盤，啤酒、餐飲族群及航空類股亦走強，阿里影業收漲 11.54%，快手財報表現亮眼，終場收漲 5.95%，小米集團則小漲 0.39%，中國東方航空股份漲逾 3%。
消息面上，花旗指出，阿里影業管理階層在財報會議上釋放明確策略訊號，未來 2 至 3 年將維持電影投資的審慎紀律性，同時將人力資源向大麥業務及 IP 商品銷售傾斜。「吉伊卡哇」和「蠟筆小新」等重磅 IP 將在新財年貢獻增量收入，目前估值尚未完全反映 IP 衍生業務的成長潛力。
此外，中金公司出具研報指出，預估 2025 至 2028 年中國民航客運供給年均增速約 3.1%，其中客運飛機年均增速 2.8%，為航空週期啟動奠定堅實而長久的基礎。今年以來，油價大幅下跌，航空公司成本可望大幅改善。若週期上行，航空公司利潤彈性較大。
根據《彭博資訊》數據，恒指 83 檔成分股中已有 36 家公布首季財報成績單，平均獲利成長 4.2%，但較分析師平均預期低了 0.7 個百分點。
專家指出，部分個股財報遜色，恐打亂恒指反彈步伐。該指數自 4 月低點以來累計上漲 17%。
隨著市場對中美關稅戰憂慮緩解，更多恒指成分股的財報表現勢必將對港股走勢產生更大影響。
中泰證券分析師趙勇表示，市場基本上已經消化中美貿易戰緩和的預期，但貿易摩擦的壓力尚未完全消退，因此短期漲幅受限。
不過，其他類股的韌性則讓大盤跌幅相對有限。短影音平台快手科技今年首季收入優於預期，股價大漲 5.9% 至每股 51.65 港元，小米也因智慧手機與電動車銷售強勁，利潤表現超出預期，股價開高後回落，終場小漲 0.39% 至 51.75 港元。
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