35兆美元經濟體聯姻！中國-東協-海合會達歷史性合作 全球40%人口開啟跨區發展新紀元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 15:00

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東協 - 中國 - 海合會高峰會達成歷史性合作 全球 40% 人口開啟跨區域發展新紀元

東協、中國與海合會 (海灣阿拉伯國家合作委員會) 周二 (27 日) 在馬來西亞吉隆坡召開高峰會，共同發布涵蓋經濟、能源、數位、人文等七大領域的聯合聲明，宣告全球涵蓋人口最多、經濟體量最大的跨區域合作機制正式成形。

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這項涵蓋全球 40% 人口、GDP 總量逾 35 兆美元的機制，被外界視為後疫情時代多邊主義重構的里程碑事件，有望重塑國際貿易、能源轉型與科技競爭格局。

聲明中將中國 - 東協自貿區 3.0 版升級談判列為優先事項。自 2002 年簽署 1.0 版協定以來，中國 - 東協貿易額已從 548 億美元躍升至去年的 9753 億美元，佔中國貿易總值 15.7%。

升級版協定首次納入數位貿易、綠色經濟等新規則，跨境電商合規框架的建立，有望推動區域內數位貿易規模在 5 年內突破 2 兆美元。

聲明中也首次提出探討本幣結算與跨國支付合作，與沙烏地阿拉伯 2023 年加入國際清算銀行人民幣流動性安排、阿拉伯聯合大公國 2024 年實現與中國央行數位貨幣橋試辦交易形成政策共振。若機制落地，區域內貿易結算成本有望降低 30%，同時削弱美元霸權對能源市場的控制。

此外，聲明中也提到「政府引導、企業主導」的區域商務理事會，被視為縮小版「亞太經合組織」，為中小企業參與跨國價值鏈提供制度保障。

面對全球能源轉型壓力，聲明中也強調「不將任何能源排除在外」，既承認海合會國家油氣收入的戰略地位，也推動清潔能源技術合作。

中國作為全球最大再生能源投資國，去年太陽能裝置容量達 680GW，佔全球 38%，海合會國家則承諾在 2050 年實現淨零排放。波斯灣國家提供能源供應與轉型資金，中國輸出清潔技術，東協則發揮需求市場與地理樞紐作用，例

如卡達今年啟動全球最大液化天然氣擴建項目。

聲明還首次將民用核能納入合作框架，延續先前中國與阿聯核電計畫、沙國鈾礦勘探的合作慣性。值得注意的是，合作強調對國際原子能總署標準的遵循，暗示技術輸出模式將從單純設備出口轉向標準制定，而越南、泰國等東協國家的核電計畫則可能催生「中國技術 + 波灣資金 + 東協市場」的新典範。

在數位轉型上，三方將 AI 置於合作首位。中國去年生成式 AI 專利申請量佔全球 78%，海合會國家智慧城市年均投資達 150 億美元，東協數位經濟規模在 2030 年時料將突破 3000 億美元。

聲明提出的「跨區域框架」意圖建構脫離西方技術霸權的數位生態，尤其強調資料安全，而這可能預示著獨立於 SWIFT 的數位支付系統誕生。

量子運算合作同樣引人注目，中國「九章三號」光量子電腦速度達超級電腦百兆倍，阿聯建成中東首座量子實驗室，新加坡在量子通訊領域取得突破。若科技封鎖被打破，全球科技競爭版圖恐將重塑。

另外，聲明也聚焦於 STEM(科學、技術、工程、數學) 教育合作，呼應中國「雙一流」大學東協校區建設與海合會「2030 願景」人才策略。若建立三方學分互認機制，將創造全球最大規模的區域教育市場。

旅遊合作上，東協去年接待中國遊客逾 1500 萬人次，大馬「智慧旅遊走廊」與沙國「紅海計畫」智慧計畫若透過數位平台實現簽證互通、支付銜接，區域內旅遊收入有望成長 25%。

在氣候議題上，聲明堅持「共同但有區別的責任」，若整合三方資源，將建成全球最大區域性再生能源網絡。這個「技術 + 資金 + 市場」的南南合作模式，將挑戰已開發國家主導的氣候治理秩序。

針對巴以衝突，聲明標誌著中國從中東事務「斡旋者」向「方案提供者」躍升。除支持《北京宣言》與卡達調解行動外，聲明中也明確提及沙國「兩國方案」國際會議，暗示推動安理會改革的可能性。

這一聯合聲明的野心遠超經濟範疇。從能源到數字，從教育到核能，三方試圖建構貫穿產業鏈、技術鏈、價值鏈的全方位聯盟，聲明中提到要推出的區域商務理事會、跨境支付機制、獨立數位支付系統等構想，均指向現有國際秩序的補充，甚至是挑戰。