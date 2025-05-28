中美算力競爭升級！陸國產晶片巨頭海光與曙光合併 專家：中國版「輝達-超微」誕生了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 10:50

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中國科創板晶片龍頭海光信息 (688041-CN) 與算力巨頭中科曙光 (603019-CN)上周日 (25 日) 宣布啟動換股吸收合併，這場千億人民幣級的交易不僅創下中國半導體產業最大規模併購紀錄，更標誌著中國國產算力晶片迎來「全晶片設計 - 伺服器製造 - 雲端晶片服務」的產業鏈。

在全球半導體產業競爭白熱化背景下，這場被稱為「中國版輝達 - 超微合併」的資本運作，正重塑產業競爭格局。

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根據公告，海光信息擬透過向中科曙光全體 A 股股東發行股票的方式完成換股，同時募集配套資金用於技術研發和產能擴張。交易完成後，合併主體總市值將突破 4000 億元 (人民幣，下同)，成為中國算力產業市值第一梯隊企業。

這場併購的特殊性在於其「技術互補性」。海光信息作為國內唯一獲得 X86 指令集完整授權的晶片廠商，其深算系列 DCU 性能已達輝達 A100 晶片的 80%，並適配超過 8000 款軟硬體生態，中科曙光則擁有液冷伺服器技術及全國產量，雙方整合後將形成從晶片架構到算力部署的循環生態，海光 DCU 可直接嵌入曙光液冷伺服器，使系統能耗降低 35%，在政務、金融等關鍵領域的國產化替代率預計從 30% 提升至 50% 以上。

政策東風成為這場併購的重要推手，5 月 16 日修訂的《上市公司重大資產重整管理辦法》首次設立簡易審核程序，明確支持科技企業縱向整合。

此次合併不僅是新規實施後首單上市公司吸收合併案例，更獲得上海市 50 億元專款注資。監理機關透過制度創新為產業整合松綁的意圖明顯，期盼在 AI 算力需求爆發的當下，透過資本紐帶推動產業鏈垂直整合，正成為突破「卡脖子」技術瓶頸的策略選擇。

分析師表示，海光信息跟中科曙光合併後，將佔據國產伺服器 CPU 市場 53.6% 份額，在金融領域市佔率達 60%，直接對標輝達「晶片 + CUDA 生態」的全球霸權體系。

從資本角度來看，海光信息以 3164 億元市值吸收 905.7 億元的中科曙光，其估值邏輯建立在三重溢價之上。在技術溢價方面，海光 PS 值 12.3 倍顯著低於寒武紀的 18.5 倍，合併後雲端運算業務可望獲得 30 倍 PE 重估。

協同溢價方面，雙方合計 47 億元的研發投入可降低 15%-20% 重複成本，明年淨利料將突破 50 億元。

至於生態溢價，曙光雲平台 200 萬用戶與海光晶片形成的軟硬體護城河，在信創採購強制 70% 國產化的政策紅利下，訂單增速可望超 120%。

專家認為，上述交易類似輝達收購安謀、超微併購賽靈思的路徑，中國企業選擇「技術協同 + 場景落地」的差異化策略，透過 DCU 晶片與液冷伺服器的深度適配，在 AI 算力賽道建構獨特競爭力。

但這場世紀合併仍面臨兩大挑戰。在技術整合上，海光 X86 架構與曙光伺服器的指令集適配存在工程難題，可能影響 2025 年 AI 伺服器交付週期；地緣政治風險方面，海光晶片製造仰賴台積電等代工廠，在美國出口管制升級背景下，恐影響國產 3 奈米製程研發進程。

華創證券指出，合併後企業可望實現「研發 - 生產 - 應用」的正向循環，今年市值料將達到 6000 億元，其「晶片自主化率超 90%」的技術指標，有望改寫全球算力產業格局。