打造幸福企業！兆豐銀行與岱宇國際簽署持股信託MOU 員工自提享最高100%補助認股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-27 20:05

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兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行今 (27) 日與岱宇國際 (1598-TW) 簽署員工持股信託契約與異業結盟合作備忘錄 (MOU)，攜手邁向企業永續與社會共榮新里程。

即將成立滿 35 周年的岱宇國際，為上市知名家用健身器材品牌，致力於專業健身器材設計與製造，憑藉卓越的研發實力與全球市場布局，產品銷售遍及歐美、亞洲及新興市場。

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為增強企業永續發展與留才，岱宇國際董事長林佑穎特別委請兆豐銀行信託團隊，與其財務和人資部門主管多次研討，攜手設計員工持股信託計畫，該方案規劃由公司定期提撥補助金，鼓勵員工自願參與，最高可享相對自提金最高 100% 補助購買自家公司股票，協助員工穩健累積退休資產，同時凝聚員工士氣與向心力。

兆豐銀行總經理黃永貞表示，推動企業永續與實踐社會共榮，一直是兆豐銀行推廣信託服務的核心理念。信託團隊透過深度訪談瞭解企業客戶需求，依據產業特性量身訂做各式留才及持股信託計畫，並延伸至銀髮階段的退休安養規劃，與企業共同合作打造高齡健康生活圈。本次簽訂 MOU，特別針對銀髮樂齡客群，推廣結合安養信託與樂齡健身器材的整合服務，不只強化資產保全與退休照護，更希望增進銀髮樂齡族群身心健康，實踐企業社會責任。

金管會自 109 年起針對信託業務發展推出信託 2.0 計畫，持續鼓勵信託業者協助企業規劃員工福利信託，根據信託公會統計，近四年來，員工福利信託受託資產金額以年複合成長率 13.87% 的穩健步伐持續成長，至 114 年第一季更高達新台幣 2,434 億元，創下新高。顯見企業對員工福利及永續治理的重視日益提升，信託服務已成為公司治理的一大顯學。