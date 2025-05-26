不甩美國喊話再平衡！傳習近平將推升級版「中國製造」計畫

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-26 14:32

‌



彭博引述消息人士報導，中國官員們正在擬定習近平主導的「中國製造 2025」旗艦政策的未來版本，顯示出在美國總統川普要求將更多工廠遷回美國之際，中方有意繼續牢牢掌控製造業。

報導指出，這項未來十年的計畫，將優先發展包括晶片製造設備在內的科技領域，以促進高端科技產品的生產。為了避免引起西方國家的批評，這項計畫可能不會使用相同的名稱。

‌



消息人士稱，另有政策制定者正在為自 2026 年起實施的下一個中國五年計畫做準備，並希望在中長期內維持製造業在國內生產總值中的占比穩定，這凸顯出美國所期望的中國經濟再平衡可能難以實現。

知情人士透露，在討論過程中，官員們曾探討是否應在下一個五年計畫中加入一個關於消費占中國國內生產總值比重的數字目標。但相關部門目前傾向不這麼做，因為當局擔心缺乏有效手段來刺激家庭消費，並且不願承諾具體數字。

這些計畫的內容仍在討論中，可能在正式發布前出現重大變動。五年計畫將於 2026 年 3 月的下一次全國人大會議上對外公布，而新的製造業藍圖則可能隨時發布，有可能早於或晚於該會議，知情人士表示。

中國最高經濟規劃機構——國家發展和改革委員會（NDRC）未對彭博社關於這些計畫的查詢作出回應。

儘管如此，目前北京方面的討論顯示，中國大致上仍打算堅持其總體戰略，該戰略已受到美國與歐洲的批評，認為其助長了貿易失衡。這也成為中美貿易談判的核心之一。今年 4 月，美國將對中國的關稅上調至 145%，之後在本月初日內瓦的會談中平均調降至約 40%。

川普政府正試圖一方面推動中國朝向更多消費，另一方面透過出口管制與關稅推進所謂的「戰略脫鉤」，以期在鋼鐵、藥品與半導體等領域實現美國的自給自足。

中國對這些要求的抗拒——包括維持對稀土供應的控制——反映出其對國家安全的關切，以及對美方阻止中國獲得先進晶片與其他技術的反制。

美國財政部長貝森特於 12 日接受 CNBC 訪問時表示：「除了戰略物資外，我們或許可以共同努力。我們需要更多製造業，他們需要更多消費，因此存在一起再平衡的可能性，我們拭目以待。」

習近平曾多次強調有必要刺激更多消費，以避免陷入通貨緊縮的惡性循環，並抵消因川普政府關稅預期帶來的出口下滑。在今年三月舉行的全國人民代表大會上，國務院總理李強表示，「大力促進消費」是政府今年的首要任務，並敦促官員進一步努力，「使內需成為經濟增長的主引擎和穩定錨」。