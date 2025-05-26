和平難覓！烏克蘭債券今年來跌逾一成 「這3國」卻股匯雙升 報酬率飆逾三成

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-26 10:00

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美國總統川普周日 (25 日) 表達對俄羅斯轟炸烏克蘭的強烈不滿，他在紐澤西州準備搭機返回華府時稱「我不知普丁怎麼了，他到底怎麼了？他殺了很多人。我對此不滿」，而隨著俄烏和平協議的希望渺茫，今年烏克蘭的美元債券已下跌超過 10%，在新興市場和邊境市場中表現最差。

隨著衝突進入第四年，投資人們正壓抑樂觀情緒，部分投資人更傾向於購買公司債，還有一些人則警告存在 「下行風險」。自今年初川普重返白宮後，最受歡迎的新興市場交易之一正遭遇挫折，烏克蘭的美元債券今年迄今已讓投資人損失超過 10%，表現在新興市場和邊境市場中敬陪末座，主要因為川普兌現承諾並促成俄烏和平協議的前景變得黯淡。

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倫敦避險基金 Frontier Road 更傾向於透過公司債進行投資，認為公司債更不易受到地緣政治變化的影響。美國銀行仍對烏克蘭的外債給予增持建議，但隨著衝突進入第四年，該行警告存在 「下行風險」。

安本投資也表示，市場回到川普當選前的水位。川普就職一天後就實現和平的承諾，遭遇普丁不想和平的現實。

烏克蘭債務今年初因為市場對俄烏停火的預期成為表現最佳的資產，自去年 8 月重組以來，一些債券的價格幾乎翻了一番，並提振整個東歐市場。

從更廣泛的東歐地區來看，烏克蘭債券市場逆轉的原因，正是華沙到布達佩斯的證交所出現全球最大漲幅的原因。以美元計算的波蘭、捷克和匈牙利的股市今年報酬率超過 30%。

最初，東歐資產因俄烏和談有望為區域帶來穩定以及更多投資而受到提振，但隨著烏克蘭迅速達成和平協議的希望變得渺茫，今年稍早最熱門的新興市場交易之一如今正在失去動力。

除股市外，匈牙利福林、捷克克朗和波蘭茲羅提今年迄今在新興市場貨幣兌美元的漲幅中名列前茅，僅次於俄羅斯盧布的反彈。

與此同時，烏克蘭市場的逆轉也提醒投資人，地緣政治風險正在造成局部動盪，鄰近羅馬尼亞和波蘭的選舉讓投資者保持警惕，除缺乏和平協議，還存在更廣泛影響的威脅。

匈牙利總理奧班上周五 (23 日) 表示，烏克蘭和平努力的延遲將導致匈國經濟逆風持續到 2026 年。

此外，克里姆林宮繼續澆熄和平進展的希望。俄羅斯官員上周五拒絕川普提出在梵蒂岡舉行和平談判的建議，認為是不切實際的。

過去一周，烏克蘭的美元債券在幾天內多次成為新興市場中表現最差的債券之一。

目前，與烏克蘭經濟表現掛鉤、2035 年到期的零利率債券當前交易價格約為面值的 50 美分，低於 2 月的約 70 美分，顯示情況變糟。