南韓總統候選人李在明呼籲美韓：延後關稅談判時限

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 19:00

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南韓總統大選熱門人選、共同民主黨候選人李在明於週日（25 日）表示，應重新考慮與美國就川普時期關稅政策進行談判的時限，以確保雙方能達成互利的協議。

根據《CNBC》報導，目前南韓與美國預計於 7 月 8 日前就關稅與經濟合作達成協議，但韓國產業通商資源部部長坦言，受大選影響時程可能延後。

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李在明則質疑此時限的合理性，直言：「如果只有一方受益，那不是外交，而是掠奪。」

他呼籲韓美雙方應建立互相尊重的外交合作模式，強調外交應建立在雙方利益平衡的基礎上，而非由單方主導。

本次南韓大選是在前總統尹錫悅因於去年 12 月短暫宣布戒嚴而遭彈劾下台後舉行的。李在明目前在多項民調中領先保守派對手，是呼聲最高的候選人。

針對經濟議題，李在明承諾，若成功當選總統，將迅速成立經濟對策小組，由他親自領導，並推動立即可執行的措施應對當前經濟放緩。

他強調：「我將迅速制定立即可操作的經濟措施，積極應對國內經濟放緩，並決心對抗經濟衰退」

在國安與外交方面，李在明批評前總統尹錫悅的強硬對北韓的政策，認為該政策升高了南北韓緊張情勢，不利經濟發展並打擊外資信心。

李在明認為，實用主義是外交的關鍵，他稱：「我們應該保持和加強我們強大的國防能力和軍事力量，加強韓美安全聯盟，但也要盡可能找到對話、合作、溝通和共存的道路。」