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2215億！王健林再賣48座萬達廣場「亞洲小黑石」太盟投資時隔1年再出手 騰訊京東分杯羹

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導

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2215億！王健林再賣48座萬達廣場「亞洲小黑石」太盟投資時隔1年再出手 騰訊京東分杯羹

最新資料顯示，萬達集團創辦人王健林旗下 48 座萬達廣場再次被集中轉讓，此次交易金額據悉達到人民幣 500 億元 (約 2215 億台幣)，其中太盟投資集團作為牽頭方注資約 50 億元 (約 211.5 億台幣)，銀團貸款提供 300 億元，剩餘資金通過夾層融資募集。此次聯合收購的企業幾乎都曾與萬達有過合作，如騰訊和京東。

根據中國國家市場監督管理總局披露的資訊，太盟珠海、高和豐德、騰訊控股、京東潘達、陽光人壽直接或通過其各自關聯方共同設立合營企業，並通過合營企業收購大連萬達直接或間接持有的 48 家目標公司的 100% 股權。


這 48 家目標公司分別涉及北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等城市的萬達廣場專案，主要業務為大型零售商業地產運營。

近年來，萬達集團轉向輕資產模式。為緩解債務壓力，不斷出售旗下資產。光是今年初，就已出售宣城、銅陵、安陽、四平、揚州 5 座萬達廣場。2023 年 12 月底，五天內四座萬達廣場被轉讓，分別位於蘇州、湖州、廣州、上海。

但專家最新指出，這場交易既是王健林的悲情退守，也是資本力量的冷峻勝利。它也揭示一個殘酷現實，也就是在利率上行和地緣動蕩的時代，重資產模式已成枷鎖，但輕資產敘事同樣脆弱。此外，太盟此次收購絕非簡單的資產接手，而是構建了精密的資本模型。

太盟的收購策略極具戰略縱深。首先，透過低於重置成本 50% 的價格收購，預期未來以 REITs 打包上市或整體出售獲取暴利。此外，保留萬達商管營運權，利用其管理能力維持租金收益，年化報酬率將達 6%-8%，且引入阿布達比投資局 15% 股份，分散中美博弈風險。

太盟董事長單偉建曾說：「收購的核心是通過管理變革提升資產價值，未來或推動萬達商管與資產包合併，打造亞洲最大商業地產 REITs 平台。」

專家還說，萬達在上述交易完成後也將面臨更深的危機。太盟等資方可能要求改組董事會，王健林或失去戰略決策權。隨著第三方項目佔比超 60%，「萬達廣場」標準化管理能力面臨挑戰，而商管業務成長空間有限，僅剩的影視、體育類股早已出售。但若太盟推動資產包上市，萬達商管有望能透過管理費分成模式實現「輕資產 2.0」轉型。

根據不完全統計，自 2023 年起，已有超 30 座萬達廣場被陸續轉讓，加上此次的 48 座，王健林近年來出售的萬達廣場數量頗為可觀。

萬達集團近年來不斷出售旗下資產，獲取大量現金流，但萬達仍債台高築。今年以來，大連萬達集團新增多條股權凍結資訊、被執行人資訊。根據企查查資訊，大連萬達集團被執行總金額已超過 75 億元 (約 317 億台幣)。

近日，王健林所持大連萬達商業管理集團股份有限公司約 3 億股權被凍結，執行法院為大連市西崗區人民法院。此前，王健林所持有的大連萬達集團股份有限公司、大連合興投資有限公司、萬達體育有限公司、珠海萬達銳馳企業管理有限公司股權也已被凍結，王健林被凍結股權數額合計約 4.9 億。

目前，王健林名下關聯 40 餘家企業，其中 10 家為存續或開業等狀態，其餘企業處於註銷或吊銷未註銷等狀態。

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萬達王健林太盟投資黑石集團商用不動產REITs單偉建

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