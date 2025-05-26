〈陸股盤後〉彭博曝習近平考慮推新版「中國製造2025」計畫 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-26 16:30

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中國股市三大指數周一（26 日）收盤同步走低，知情人士透露，中國政府正在考慮新版「中國製造 2025」計畫，以促進高階技術產品生產，顯示在美國總統川普希望將更多工廠遷回國內之際，北京有意牢牢控制製造業。

滬指周一收盤跌 0.05% 報 3,346.84 點，深證成指跌 0.41% 報報 10,091.16 點，創業板指跌 0.8% 報 2,005.26 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0340 兆元。

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醫藥、銀行類股走低，媒體、環保、食品飲料、半導體、電力、化工、鋼鐵族群拉升。

據《彭博》周一報導，消息人士表示，中國政府官員正在擬定新版「中國製造 2025」計畫，這項未來十年的計畫，優先考慮晶片製造設備等技術。知情人士說，該計畫可能不會使用類似名稱，以避免引起西方國家批評。

消息人士透露，正在草擬中國下一個五年規劃（始於 2026 年）的政策制定者，希望中長期內把製造業佔國內生產毛額（GDP）的比率維持在穩定水準。

知情人士表示，政府官員討論了下一個五年計畫是否應該包括消費佔 GDP 比重的數字目標。目前政府官員傾向於不這樣做，擔心當局缺乏有效工具提高家庭支出。