【Joe’s華爾街脈動】專題：進入美國市場的代價：解析新貿易框架
Joe Lu
川普政府所推動的全球貿易世代性重組，為台灣市場的投資者帶來了結構性風險與非對稱性機會。
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 3 日 美東時間
摘要
- 暫定的 20% 美國關稅是談判的起點。最終稅率與具體的豁免項目，將決定台灣出口經濟中各產業的獲利能力。
- 半導體豁免談判的結果是更廣泛協議的關鍵指標，並將直接影響佔台灣對美出口 35% 的該產業。
- 一項擬議的 3000-4000 億美元投資基金將需要大量的資本配置，為台灣國內的金融和服務業創造機會。
- 供應鏈的結構性轉移正在發生，這有利於在東南亞等具關稅優勢地區的製造業，而非傳統在台灣的組裝。
- 此項美國政策代表了對歷史上交易式運用關稅的回歸，逆轉了 75 年來的戰後貿易共識。
台灣目前面臨暫定的 20% 基準關稅，此稅率高於對日本和韓國所加徵的稅率。此一差距立即造成了競爭劣勢。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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