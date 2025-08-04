Joe Lu 2025-08-04 08:32

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川普政府所推動的全球貿易世代性重組，為台灣市場的投資者帶來了結構性風險與非對稱性機會。

【Joe’s華爾街脈動】專題：進入美國市場的代價：解析新貿易框架(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 3 日 美東時間

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摘要

暫定的 20% 美國關稅是談判的起點。最終稅率與具體的豁免項目，將決定台灣出口經濟中各產業的獲利能力。

半導體豁免談判的結果是更廣泛協議的關鍵指標，並將直接影響佔台灣對美出口 35% 的該產業。

一項擬議的 3000-4000 億美元投資基金將需要大量的資本配置，為台灣國內的金融和服務業創造機會。

供應鏈的結構性轉移正在發生，這有利於在東南亞等具關稅優勢地區的製造業，而非傳統在台灣的組裝。

此項美國政策代表了對歷史上交易式運用關稅的回歸，逆轉了 75 年來的戰後貿易共識。

台灣目前面臨暫定的 20% 基準關稅，此稅率高於對日本和韓國所加徵的稅率。此一差距立即造成了競爭劣勢。 (全文未完)