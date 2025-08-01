【Joe’s華爾街脈動】AI獨強難撐大盤，政策風險構成壓力
Joe Lu
科技股利多不敵政策利空，美股急轉直下，靜待關鍵非農就業數據
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 31 日 美東時間
摘要
- 由於貿易政策的不確定性及特定產業的不利因素掩蓋了強勁的企業財報，美國市場反轉早盤漲勢，收盤走低。
- AI 相關科技股因財報利多而走強，而對貿易和監管敏感的製藥、原物料等類股則下跌。
- 在明日關鍵的非農就業報告公布前，固定收益投資者採取防禦姿態，美國公債殖利率維持穩定。
- 低迷的美國消費者支出與穩固的核心通膨數據，證實了複雜的經濟形勢，使得即將公布的勞動市場數據對聯準會的政策訊號至關重要。
- 川普政府宣布的關稅措施，包括對印度加徵新的 25% 關稅以及與台灣尚未解決的協議，加劇了全球貿易摩擦。
當前市場的決定性訊號，在於科技股基本面與持續的總體經濟不確定性之間的拉鋸。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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