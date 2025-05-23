橡樹資本創辦人、科威特投資局董事總經理談亂局投資心法

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 08:00

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如何在全球經濟秩序發生巨變的時代中，穩健投資呢？全球歷史最悠久的主權財富基金科威特投資局 (KIA) 董事總經理 Saoud Salem Al-Sabah 認為，成功關鍵是長期戰略、科學流程、優秀團隊與良好的決斷力。橡樹資本董事長暨共同創辦人 Howard Marks 則強調，風險來自不確定性，但投資機會正藏在數據變化中。

Al-Sabah 與 Howard Marks，日前在 2025 年卡達經濟論壇的一場討論會中，共同探討變動經濟形勢下的全球投資前景。

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動盪時代的投資心法

Marks 認為，風險來自不確定性，而投資機會就藏在數據的變化中。面對市場動盪，一般投資人更要學會從財報裡找到蛛絲馬跡，例如獲利能力與現金流表現。

Al-Sabah 認為，成功投資的關鍵有賴 4 大要件：長期戰略、科學流程、優秀團隊、決斷力。許多散戶以為高風險等於高報酬，這往往是陷阱。他強調，多元化投資組合與風險評級的重要性。Marks 則提醒，投資核心思想就是替「風險」進行合理定價。

美股仍是投資首選？

對於市場「減碼美國資產」的呼聲，Al-Sabah 明確表示 KIA 不會出售其持有的美國資產。Marks 則回應道：「降低美國資產配置，風險自負，人們總是談論著減少對美國的投資部位，但問題是用什麼替代？」他直言，美國擁有全球最大債券市場、私募基金市場，加上完善法治和創新實力，你怎麼能不投資這裡？

兩人都同意，若覺得美國股市太貴可考慮基礎建設或私人信貸。Al-Sabah 舉例，今年美國基礎建設投資 1.2 兆美元，相關基金年化報酬 10-12%，報酬依舊可觀。

AI 熱潮下的淘金策略

針對投資熱點 AI 類股，兩人都建議以 AI 基礎設施的提供者為主，而非高估值的 AI 新創。Marks 表示，AI 不是萬靈丹，沒人有本事能從 5 家新創公司中挑出下一個亞馬遜 (AMZN-US) 。今年全球數據中心市場 3000 億美元，電力需求成長 20%，那些「賣鏟子的人」才是獲利贏家，這包含資料中心、電力供應與網路設備商。