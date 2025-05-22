橡樹資本創辦人：仍相信「美國例外論」 但立場已沒那麼堅定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-22 17:30

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橡樹資本董事長暨共同創辦人 Howard Marks 最新表示，美國仍是投資者的首選目的地，但相信「美國例外論」的立場已不再那麼堅定。

他近日在 2025 年卡達經濟論壇的小組討論中說：「『美國例外論』這個詞如今人人都在談論。過去 80 到 100 年裡，美國確實在世界上佔據主導地位，這得益於其充滿活力的經濟、對自由市場體系的尊重、對法治的尊重、資本市場和創新精神等諸多因素。這些因素至今仍未消失。我認為美國仍然是投資者的首選目的地。」

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但他也說：「問題在於，美國是否依然是那個曾經最好的地方？這是一個值得判斷的問題。我們是否像過去那樣值得信賴？但我很難想像一個大型、全球化的基金會大幅減少在美國的投資。一切資金都必須有去處。那還能去哪？哪裡更好？」

科威特投資局 (KIA) 董事總經理 Saoud Salem Al-Sabah 也在同一場小組討論表達了類似看法。他明確表示，KIA 不會出售其持有的美國資產。「我可以很直接地說，降低美國資產配置，風險自負，因人們總是談論著減少對美國的部位，但問題是用什麼替代？我認為，美國仍擁有維持其例外地位的廣度和深度，同時它也依然堅持法治原則。這仍然適用。」

不過，Al-Sabah 並未正面回答 KIA 是否會像其他中東國家一樣大規模加碼對美國的投資。他表示：「如果你已經在場，就不需要再加入了。」

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗日前也表示，美國例外主義時代並未徹底終結，但「已被按下暫停鍵」。「現在斷言所造成的損害是否不可逆還為時過早，但關稅衝突及其伴隨的不確定性必須停止。」

儘管原則上不反對關稅，但伊爾艾朗認為，若目標是與夥伴國建立更公平的貿易體系，「有限期、有限度的關稅及『以升級促降級』策略具有合理性」，但他尖銳指出，當前對等關稅衝突試圖同時實現增加外部收入、降低稅收和保護國內產業等多重目標。這些目標本身相互矛盾且極易造成連帶傷害。

他的發言恰逢穆迪下調美國 3A 債信評等，並稱此舉「具有歷史意義，但市場影響可能有限，而真正的風險在於，當例外主義暫停時，世界正在重新評估對美國資產的信仰」。

此外，Marks 在小組討論上也談論到投資，並認為其本質是適當承擔風險來獲取利潤。他還在談話中揭示了風險、不確定性和判斷如何塑造長期投資的核心。

Marks 強調了理解風險而非逃避風險的重要性。「若規避風險最終導致避免回報，那麼我們必須有意識地、明智地承擔風險以獲取利潤。」