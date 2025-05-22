以色列外交官在華盛頓遭當街槍殺 川普緊急發聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-22 13:16

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美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，當地時間周三（21 日）晚間，兩名以色列大使館工作人員在華盛頓市中心一座猶太博物館附近遭槍擊身亡。

「我們正在積極調查，並努力獲得更多訊息，請為受害者家屬祈禱。」諾姆在社交媒體上寫道。「我們將把這個喪盡天良的罪犯繩之以法。」

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以色列使館發言人科恩（Tal Naim Cohen）在一份聲明中說，兩名使館工作人員「今晚遭近距離槍擊」。遇害人為一名男性和一名女性。

警方表示，正在調查華盛頓第三街和西北 F 街附近發生的槍擊案，該地區靠近莉蓮和阿爾伯特 · 斯莫爾首都猶太博物館 （Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum）。該博物館重點展示華盛頓地區的猶太人生活。

華盛頓警方稱，目前已經拘捕一名嫌疑人，此人來自芝加哥，他在使用手槍近距離射殺兩人後，進入了博物館，隨後被安保人員控制。

當晚博物館與美國猶太委員會共同舉辦一場「青年外交官招待會」，將猶太青年專業人士和華盛頓特區外交官聚集在一起。

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）在 X 上發文說：「發生在華盛頓特區猶太博物館活動外的致命槍擊事件，是反猶太恐怖主義的卑鄙行徑。」

達農說：「傷害外交官和猶太社群是越過紅線的行為。」