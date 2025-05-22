路透披露：Signal群聊外洩資訊範圍 比先前報導更大 

鉅亨網新聞中心 2025-05-22 10:38

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根據《路透》調查，一名駭客本月早些時候入侵了川普前國家安全顧問沃爾茲 (Mike Waltz) 使用的通訊服務，所截獲的資訊涉及的美國官員範圍比之前報導的更廣。這起事件可能加劇了外界對川普政府資料安全管理的擔憂。

《路透》從美國非營利組織「分散式洩密組織」（Distributed Denial of Secrets）提供的一批洩漏資料快取中，識別出了 60 多名使用 TeleMessage 通訊平台的獨立政府用戶。

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這些數據包括災難應變人員、海關官員、數位美國外交官員、至少一位白宮工作人員和特勤局成員的通訊記錄。《路透》分析這些短資訊大致涵蓋了截至 5 月 4 日的一天左右的時間段，其中許多消息是零碎或不完整的。

TeleMessage 過去在政府和金融界之外鮮為人知，但在 4 月 30 日的一張路透社照片曝光後引起關注：照片中沃爾茲在內閣會議上查看該平台的私密通訊應用 Signal 上的信息。

儘管路透無法驗證 TeleMessage 這一整批洩漏資料的全部內容，但在超過六起個案中，路透確認了洩漏資料中的電話號碼確實對應其真實持有者。

其中一位收到被截圖資訊的對象——一位聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 的援助申請者向路透證實該洩露訊息屬實；另一家短消息被截的金融服務公司也證實這些訊息是真實的。

儘管沒有發現明顯敏感內容，也未見到沃爾茲或其他內閣成員的聊天記錄，但部分消息涉及高級官員的行程計劃，如一條關於教皇梵蒂岡活動的群聊信息，以及另一條討論前往約旦的行程。

《路透》嘗試聯繫所有可識別身份的相關人士，部分人確認其身份，大多數未回應或將問題轉給所屬機構。

TeleMessage 自 5 月 5 日起已暫停服務，其母公司 Smarsh 未回應就洩漏資料置評的請求。