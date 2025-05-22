〈陸股盤後〉三大指數同步走低 房地產、汽車股下跌
鉅亨網新聞中心
中國股市三大指數周四（22 日）收盤同步走低，滬指盤中窄幅震盪下探，場內超過 4,400 股飄綠。
據《證券時報》報導，滬指周四收盤跌 0.22% 報 3,380.19 點，深證成指跌 0.72% 報 10,219.62 點，創業板指跌 0.96% 報 2,045.57 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1399 兆元。
食品飲料、旅遊餐飲、農業、電力、房地產、汽車類股走低，銀行、保險族群逆勢上揚。
東興證券表示，7 月之前市場可能會維持大的區間震盪走勢，由於市場成交量維持在較低水準，市場成交難以支撐大市值板塊持續上漲。
東興證券說，這個階段市場的熱端輪動態勢將會十分明顯，即使人工智慧（AI）、機器人等產業向好的主線，在目前量能情況下，也難有整體性上漲基礎。因此，投資人積極參與主線輪動，是較為合理的策略。
恆生前海基金認為，整體來看，當前 A 股進入外部擾動逐步平息的階段，可能會延續震盪格局，熱點輪動的風格有望延續。
恆生前海基金提到，央行降低 LPR 利率，同時多家大型銀行也降低存款利率，是高股息資產利多。
恆生前海基金說，隨著中美關稅談判取得一定實質性進展，外部環境逐漸出現趨於明朗化的趨勢，市場風險偏好有所回升。部分資金重新關注成長方向，機器人、AI 等潛力產業長期趨勢依然較好，但短期能否出現產業技術快速迭代仍存在不確定性。
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