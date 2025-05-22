加拿大最大退休基金增加對美資產配置

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 04:40

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加拿大最大退休基金投資委員會 (CPPIB) 週三 (21 日) 公布的報告顯示，該基金目前在美國市場的投資比重已達 47%，較去年增加 5 個百分點，過去兩年更大幅上升 11 個百分點，主要係美國投資帶來較高的報酬率。

CPPIB 目前約管理 7,140 億加幣 (約 5,160 億美元) 的養老金資產，服務全加拿大 2200 萬位民眾，其最新公布的數據顯示，截至今年 3 月底，該基金有 47% 的資產投資於美國市場，較去年的 42% 增加，較 2023 年的 36% 更是大幅提升。

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對此，CPPIB 指出，增加美國市場投資的主要原因之一是報酬率的顯著差異，報告顯示，過去 5 年該基金在美國投資的淨回報率達 9.6%，遠高於同期投資加拿大市場的 5.8%。

值得注意的是，CPPIB 在美國的投資比重持續上升，恰逢美加關係因關稅爭端而趨於緊張，以及國內社會普遍呼籲加強本土投資的背景之下。最近，美國總統川普更多次公開表示，加拿大應成為美國的第 51 個州。

去年 3 月，超過 90 名加拿大企業高管聯名簽署一封公開信，呼籲政府修改養老基金管理辦法，要求增加國內投資。他們指出，自 2000 年以來，加拿大養老基金對國內股票的配置已從 28% 銳減至 2023 年的僅剩 4%。

而 CPPIB 對加拿大本土資產的配置從 2 年前的 14% 下降至目前的 12%，儘管持有加拿大資產的絕對金額仍有所增加。

CPPIB 執行長葛拉漢 (John Graham) 強調：「我們以身為加拿大人為榮，並且深信這個國家是全球最佳投資地之一。」