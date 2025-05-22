加拿大最大退休基金增加對美資產配置
鉅亨網編譯王貞懿
加拿大最大退休基金投資委員會 (CPPIB) 週三 (21 日) 公布的報告顯示，該基金目前在美國市場的投資比重已達 47%，較去年增加 5 個百分點，過去兩年更大幅上升 11 個百分點，主要係美國投資帶來較高的報酬率。
CPPIB 目前約管理 7,140 億加幣 (約 5,160 億美元) 的養老金資產，服務全加拿大 2200 萬位民眾，其最新公布的數據顯示，截至今年 3 月底，該基金有 47% 的資產投資於美國市場，較去年的 42% 增加，較 2023 年的 36% 更是大幅提升。
對此，CPPIB 指出，增加美國市場投資的主要原因之一是報酬率的顯著差異，報告顯示，過去 5 年該基金在美國投資的淨回報率達 9.6%，遠高於同期投資加拿大市場的 5.8%。
值得注意的是，CPPIB 在美國的投資比重持續上升，恰逢美加關係因關稅爭端而趨於緊張，以及國內社會普遍呼籲加強本土投資的背景之下。最近，美國總統川普更多次公開表示，加拿大應成為美國的第 51 個州。
去年 3 月，超過 90 名加拿大企業高管聯名簽署一封公開信，呼籲政府修改養老基金管理辦法，要求增加國內投資。他們指出，自 2000 年以來，加拿大養老基金對國內股票的配置已從 28% 銳減至 2023 年的僅剩 4%。
而 CPPIB 對加拿大本土資產的配置從 2 年前的 14% 下降至目前的 12%，儘管持有加拿大資產的絕對金額仍有所增加。
CPPIB 執行長葛拉漢 (John Graham) 強調：「我們以身為加拿大人為榮，並且深信這個國家是全球最佳投資地之一。」
他同時指出，自今年 3 月結束以來，投資環境已變得更為艱困，因為由美國發起的潛在或已實施的關稅措施已影響市場對經濟成長的預期，通膨問題依舊令人擔憂，且市場預期經濟衰退的機率正在上升。
在截至今年 3 月的年度中，CPPIB 整體回報率為 9.3%，略低於其設定的基本目標。
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