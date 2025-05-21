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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SLM公司SLM-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SLM公司(SLM-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值40元，最低估值29元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予SLM公司評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

SLM公司今(21日)收盤價為33.6元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SLM市場預估目標價

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