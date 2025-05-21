大摩最新閉門會 揭示AI點燃中國經濟新引擎

鉅亨網新聞中心 2025-05-21 16:00

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最近，摩根士丹利（大摩）最近的一場閉門會議引發廣泛關注。這場會議不僅深入探討了中美貿易戰、科技戰的最新動態，更深度剖析了中國 AI 產業的「星辰大海」願景，以及當前經濟面臨的「柴米油鹽」現實，可從中一窺並解讀中國經濟和 AI 未來的潛在機會。

中美貿易戰雖然按下暫停鍵，但這僅是「緩和」，而非「停戰」。大摩首席經濟學家蔡志鵬博士直言，目前中國對美出口平均關稅率仍高達 40%，壓力依然不小。美國可能透過 301 關稅調查等手段，繼續對中國企業施壓，加上地緣政治的複雜性（例如芬太尼問題），短期內難以徹底解決。

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同時，美國經濟自身也面臨諸多挑戰。摩根士丹利預測，2025 年美國通膨率可能攀升至 3%-3.5%，聯準會將面臨「半滯脹」局面，降息空間幾乎為零。更糟的是，美國財政赤字預計將擴大 2000 億至 4000 億美元，債務利息支出暴漲，連穆迪都下調了美國主權信用展望。這意味著全球投資者正在重新思考美元資產的「神話」，逐步減持美元，轉向歐元、黃金，甚至人民幣資產。

中國 AI 的「星辰大海」：自給自足的生態閉環

大摩最新發布的《中國 AI 藍皮書》指出，中國正在打造一個自給自足的 AI 生態系統，甚至有望改寫全球經濟規則。這主要得益於以下幾個方面：

1. 人才儲備豐富

中國 AI 人才佔全球 28%，專利申請及研究主題全球第一。英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在中國台北接受專訪時表示：「在中國的研究人員、AI 科學家都是世界級的。他們不是『中國的 AI 研究人員』，而是世界級的 AI 研究人員。」他指出，在 Anthropic、OpenAI 或 DeepMind 的辦公室走廊，會見到許多來自中國的 AI 研究人員，他們非常優秀，能做出傑出的成果。

2. 基礎設施領先

從資料中心到綠色能源，中國在 AI 硬體和算力上的佈局遙遙領先。這為 AI 技術的發展提供了堅實的基礎設施保障。

3. 應用場景廣闊

與美國一味追求「大模型」不同，中國更注重「便宜好用」的 AI 應用，例如智能駕駛、人形機器人、藥物研發等。這種務實的應用導向，使得 AI 技術能夠更快地融入日常生活和產業發展。

大摩預測，AI 將為中國 GDP 額外貢獻 0.2-0.3 個百分點。長期來看，到 2030 年，AI 相關產業將釋放 7 兆人民幣的勞動價值，2035 年更是高達 11 兆，佔 GDP 的 4%-5%！這不僅是簡單的技術工具，更是中國產業升級的「核動力」。

以華為為例，儘管美國晶片禁令加碼，華為透過軟體優化和架構創新，硬生生將國產 GPU 自主化率從 2024 年的 34% 推升到 2027 年的 82%！這顯示了中國企業在技術自主創新方面的巨大潛力。

再來看消費端，微信小程序生態幾乎涵蓋了所有行動網路場景，未來 AI 智能體（Agent）很可能透過超級 APP 爆發，徹底改變我們的生活方式。黃仁勳在台北 2025 年 Computex 上也盛讚華為公司：「華為就是一家可敬畏的公司。他們是世界級的科技公司。」

對投資人來說，AI 應用層是未來 12-18 個月的重點。大摩推薦了 60 檔 AI 受益股，涵蓋基礎設施和應用場景，為投資者提供了廣闊的選擇空間。

柴米油鹽的苦澀現實：內捲與通縮

儘管 AI 敘事美好，但中國的經濟現實依然「苦澀」。消費低迷、房地產調整、通貨緊縮壓力…… 這些問題讓企業和消費者都捏把汗。近期調查顯示，杭州、南京、深圳的企業家普遍反映：宏觀趨勢向好，但短期獲利和消費信心依然脆弱。

例如，網路巨頭們本應靠 AI 翻身，卻陷入了「省購大戰」的內捲，拼價格、拼補貼，利潤被擠壓得喘不過氣。最新數據顯示，4 月經濟指標仍有韌性，但五一出行等消費數據卻不溫不火，顯示需求端仍未完全恢復。

大摩認為，政策層面短期不會急於推出大規模刺激。原計畫第三季 1-1.5 兆的財政擴充，可能延後到第四季度，規模也縮水到 0.5-1 兆。這意味著，打破通貨緊縮、提振消費的路還很長。

投資錦囊：抓住 AI 與經濟轉型的紅利

短期內，投資人需要保持謹慎，關注政策訊號，例如財政刺激的具體時間和力度。長期看，AI 等科創產業的爆發將逐步傳導到消費端，帶動經濟復甦。

總結大摩閉門會議給一般投資者的啟示有三點：

全球資產再平衡： 美元資產的光環褪去，人民幣資產和亞洲市場迎來機會。 AI 應用程式為王： 中國 AI 生態正在崛起，聚焦在網路巨頭和半導體龍頭。 短期謹慎，長期樂觀： 消費低迷是暫時現象，AI 和產業升級將驅動未來成長。