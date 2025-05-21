伊朗最高領導人：不期待與美國的核協議談判能「取得成果」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-21 04:39

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伊朗最高領導人哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 周二 (20 日) 表示，他認為與美國針對核子協議的間接談判「不太可能取得成果」，並指責美方在鈾濃縮問題上提出「過度且離譜」的要求。此言論澆熄外界對美伊談判的期待，美國總統川普上周才剛暗示談判有所進展。

哈梅內伊在出席伊朗已故總統的紀念儀式時公開表示，前任伊朗政府也曾與美國進行間接談判，但沒有取得任何成果，「我們不相信這次談判的結局會有所不同。」

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但就在上周，川普才表示與伊朗「接近達成協議」，伊朗方面某種程度上已經同意協議的條件。當時，據美國媒體 NBC 報導，伊朗已願意承諾永遠不擁有核武，放棄高濃縮鈾庫存，將濃縮活動限制在民間用途，並同意國際檢查機構的全面監督，以換取美方立即解除所有制裁。

據了解，核心爭議在於伊朗是否能保有鈾濃縮的能力。美國首席談判代表維特科夫（Steve Witkoff）周日（18 日）重申白宮的立場：「我們有一條非常明確的紅線，那就是鈾濃縮。我們不能允許伊朗擁有，哪怕只是 1% 的濃縮能力。」

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則強硬反駁，稱伊朗的鈾濃縮能力「不容談判」並強調伊朗不會放棄此權利，並駁斥美方公開揭露的談判立場。

分析人士指出，伊朗在遭受以色列一系列重大軍事打擊後，處於數十年來最脆弱時期。雖然伊朗確實希望達成協議，但不願被視為向川普的壓力屈服。

這場核危機起因於川普在第一個總統任期內單方面退出 2015 年核協議。該協議是伊朗與歐巴馬政府及其他世界大國共同簽訂的。隨後川普對伊朗實施了數百項制裁，局勢自此持續惡化。

作為反制，伊朗大幅提高鈾濃縮程度，數年來已將濃縮純度提高至接近核武等級的 60%，且有能力在數周內製造多枚核彈所需的材料。

伊朗雖然一再堅稱其核活動完全用於和平目的，且永遠不會尋求發展或獲取核武。但國際原子能總署（IAEA）在 2 月就曾示警稱，該國已儲存近 275 公斤 60% 純度濃縮鈾，理論上足以製造 6 枚核彈。