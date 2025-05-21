賴清德發表520就職周年演說 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-21 05:00

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賴清德總統周二（20 日）發表就職周年演說，大陸國台辦對此表示，不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實。

據《環球網》報導，大陸國務院台辦發言人陳斌華說，「台獨」分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。

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陳斌華提到，台灣地區領導人近日的講話，一方面仍然堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染「大陸威脅」，延續「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，推進「17 項因應策略」，阻撓限制兩岸交流合作；另一方面又惺惺作態，宣稱願在「對等尊嚴」的前提下，與大陸交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話。這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。

賴清德周二在演說中表示：「民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。」