川普又想徵富人稅了 年收逾250美元稅率擬升至39%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-09 09:40

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川普再度拋出富人稅議題。彭博引述消息人士報導，美國總統川普正推動國會議員提高對部分最富裕美國人徵收的稅率，以抵消其標誌性經濟方案中的其他減稅措施。

報導稱，川普提議為個人年收入至少 250 萬美元、或夫妻聯合收入達 500 萬美元的人群新設立 39.6% 的稅率等級。目前針對個人的最高稅率為 37%。

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消息人士指出，川普是在週三 (7 日) 致電眾議院議長詹森 (Andrew Johnson) 提出這一要求。同時，希望取消風險投資和私募股權基金經理人享有的附帶權益稅收優惠。

據悉，眾議院稅務委員會主席 Jason Smith 將於周五 (9 日) 與川普會面，並會承諾他的稅收法案將滿足川普的優先事項。

川普在富人稅的議題上態度一直搖擺不定。他曾表示，這類稅收可能會促使富人遷往其他國家，並可能在選舉中對共和黨不利。

他的顧問金瑞契（Newt Gingrich）上月底也在社群媒體發文透露，總統「喜歡小幅增稅的想法」，但這可能在政治上傷害共和黨，所以「如果不加稅，可能會更好」。