AI是核心戰場！全球頂級投行齊聚深圳2025全球投資者大會 8成外資決定加碼陸股

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-20 10:00

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深圳證交所周一 (19 日) 舉辦為期兩天的 2025 全球投資者大會，吸引富達、瑞銀、摩根士丹利等全球頂級金融機構齊聚，會上釋放對中國市場信心增強的強烈訊號。多位外資機構高層指出，AI 技術突破正推動中國資產價值重估，科技類股成為國際資金佈局重點。

多家外資機構內部調查數據顯示，全球投資人對中國市場的信心正在增強。

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南韓未來資產環球投資（香港）有限公司投資長 Joohee An 說：「外資機構正逐步提升中國資產配置比例，預期企業獲利的下行風險有限，市場也將迎來價格重估。」

摩根士丹利董事總經理沈黎透露，境外長期資本自去年第四季起持續淨流入 A 股，80% 與會投資人打算近期增持中國股票。

美銀中國區主管王偉引用研究數據指出，僅 16% 亞洲基金經理人尋求非中國投資機會，較上月下降 10 個百分點，顯示全球資本向中國傾斜。

AI 技術突破成為本次會議焦點。瑞銀中國金融市場部主管房東明指出，以 DeepSeek 為代表的技術進步打破「中外技術代差」固有認知，推動 AI、機器人等族群股價大漲。

沈黎分析指出，AI 發展不僅提振短期市場情緒，更將驅動未來 2 至 3 年獲利成長，疊加政策對新質生產力的支持，科技股估值重構趨勢明確。

An 也說，「中國科技企業的獨特優勢在於將顛覆性創新深度融入生產流程」，並稱儘管部分低附加價值產能外遷，但 AI、清潔能源等高技術領域仍具有全球競爭力。

數據顯示，A 股 AI 族群的市值佔比已從 2020 年的 12%，升至 2025 年的 21%，外資持股比例同步攀升。

政策環境改善則被視為關鍵變數。沈黎指出，中美貿易談判進展超預期，加上「國九條」落地，有效修復投資人信心。

王偉也觀察到，深圳峰會期間多位海外投資人時隔多年重返中國，認可政策連貫性與消費復甦動能。根據摩根士丹利調查，80% 受訪者認為中國消費信心已經回升至 2021 年以來高點。