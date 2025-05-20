中國官宣！5月LPR調降10個基點 房貸利率進一步下調

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-20 09:41

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中國人民銀行（央行）周二（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，5 月貸款市場報價利率（LPR）為：1 年期 LPR 為 3.0%，5 年期以上 LPR 為 3.5%，兩個品種較上月均下降 10 個基點。

據《財聯社》報導，業界人士表示，LPR 下調將帶動實體經濟融資成本進一步穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資。與此同時，5 年期以上 LPR 下降，有利於減輕房貸借款人利息負擔，促進消費。

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對於 5 月 LPR 下調，市場已有預期。央行總裁潘功勝在 5 月 7 日表示，下調政策利率 0.1 個百分點，即公開市場 7 天期逆回購操作利率從 1.5% 降至 1.4%，預計將帶動 LPR 同步下行約 0.1 個百分點。

彼時，市場分析人士說，預計政策利率下降將引導 LPR 和存款利率同步下行，有利於保持商業銀行淨息差的穩定，同時通過利率傳導，有效降低實體經濟綜合融資成本，鞏固經濟基本面。

光大證券金融業首席分析師王一峰亦稱，考慮到 5 月 OMO 利率調降 10bp，預估對應 LPR 同步下調 10bp。

東方金誠首席宏觀分析師王青也表示，央行 7 天期逆回購利率下降 0.1 個百分點，將引導 5 月 LPR 報價跟進調低，進而降低各類貸款利率。

另外，5 月 8 日起，個人住宅公積金貸款利率下降 0.25 個百分點。當時，王青表示，在降低個人住宅公積金貸款利率 0.25 個百分點帶動下，接下來商業性個人住宅貸款利率會有更大幅度下調。

隨著 5 年期以上 LPR 下調，房貸利率也將隨之下降。業界人士表示，5 年期以上 LPR 下降，有利於減輕房貸借款人利息負擔，促進消費。