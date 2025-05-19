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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOXA-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福斯(FOXA-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至58元，調降幅度3.33%。其中最高估值66元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予福斯評價：積極樂觀8位、保持中立13位、保守悲觀3位。

福斯今(19日)收盤價為56.08元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲5.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股FOXA市場預估目標價

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