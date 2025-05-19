免驚股債匯三殺！數位銀行高利活存穩穩賺 新戶年息享10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-19 19:08

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今年 4 月以來金融市場面臨股債匯三殺局面，台股大盤一度下跌超過 6 千點，美國中長天期的公債殖利率不斷攀升之下，美債價格大跌，加上台幣強升，美元重挫，在金融市場持續震盪之下，不少投資人轉向持有現金以抵禦市場波動。投資人不妨善用數位銀行的高利活存優惠，多家銀行所推出的新戶活存年利率甚至高達 10%，一般存戶皆適用的活存年利率也站上 2%。

高利活存向來是數位銀行的一級戰場，目前有多家銀行將新戶活存年利率拉高至 10%，其中高利優惠期限最長的是王道銀行，新戶可享有 2 個月新台幣 5 萬元內年利率 10% 優惠，5 萬至 20 萬元年利率也有 2.1%，換算起來，投資人若存滿 20 萬元，2 個月約可領到 1360 元的利息。

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而純網銀將來銀行和樂天銀行也都提供新戶高利活存年利率 10%，優惠期間則分別為將來銀行的 1 個月以及樂天銀行的 10 天。此外，還有多家銀行，像是台北富邦銀行數位帳戶、台新 Richart 等，也提供新戶完成指定任務後便可享高利活存。

製表：鉅亨網記者陳于晴

雖然新戶活存年利率衝上 10%，但專家提醒，應多留意比較各家業者實際可享高利優惠的期間。網路論壇上還有達人分享數位銀行存款攻略，教大家可先領完數位銀行的新戶高利活存後，將資金轉到所有存戶皆可適用的活存方案。

以華南銀行 SnY 數位帳戶來說，無論新舊戶，只要當月完成一筆信用卡消費，次月便可享新台幣 10 萬元內年利率 2.3%；王道銀行則提供所有存戶台幣階梯活儲優惠，只要從他行轉入單筆新台幣 5 萬元以上資金到王道的帳戶，就可享 6 個月新台幣階梯活儲，20 萬元以內年利率 2.1%，20 萬至 50 萬元年利率也有 1.5%；第一銀行 iLeo 數位帳戶則提供所有數位帳戶的客戶新台幣 12 萬元內年利率 2%，且無資格門檻限制。

在股債匯投資市場尚未明朗之際，投資人不妨先以現金為王，搭配數位帳戶的高利活存來靈活配置資金，以安然度過投資市場的危局。