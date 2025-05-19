Q1營收不及預期、美盯上與蘋果AI合作計畫 阿里巴巴港股早盤續跌逾4%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-19 12:30

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)今 (19) 日在港股持續表現弱勢，早盤跌 4.05% 至每股 118.4 美元，失守 120 港元大關，因該公司第四財季財報表現不如預期，加上有美媒報導指出，該公司跟蘋果(AAPL-US) AI 合作計畫遭到審查。

阿里巴巴上周公佈 2025 財年第四財季 (3 月 31 日止) 及全年業績成績單，第四財季營收人民幣 2364.54 億元，年增 7%，不如市場預估的 2379.1 億元。

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另據《紐約時報》報導，美國白宮和國會官員一直在仔細審查蘋果選擇阿里巴巴為中國 iPhone 手機開發 AI 計畫。今年 2 月，阿里巴巴確認將與蘋果合作，為中國 iPhone 開發 AI 功能。該合作涉及蘋果在今年推出的「Apple Intelligence」系統中整合阿里巴巴的 AI 技術，以取代原計劃的 OpenAI 服務，原因是後者無法在中國境內運作。

這項合作由阿里巴巴主席蔡崇信於 2 月 13 日杜拜世界政府高峰會期間正式確認，指蘋果需當地夥伴服務中國市場。消息刺激阿里港股當天飆逾 9%。

但美國白宮及眾議院中國問題特別委員會隨即介入調查，質疑合作恐讓阿里巴巴取得使用者資料或強化 AI 研發能力。

眾議員 Raja Krishnamoorthi 形容蘋果與阿里巴巴的合作「極其令人不安」，戰略與國際研究中心專家 Greg Allen 更示警稱「美國不希望中國藉合作加速 AI 競賽」。

目前蘋果尚未公開承認合作細節，但知情人士透露，雙方正就資料儲存與模型訓練邊界展開談判。