思愛普成歐洲市值王者！AI與雲端轉型推動2025股價飆升20%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 10:30

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德國企業軟體領導品牌思愛普 (SAP-US) 今年以來股價飆升約 20%，超越眾多競爭對手，成為歐洲市值最大企業。隨著該公司將於週一（19 日）在美國佛州奧蘭多舉行分析師會議，市場關注這波漲勢是否仍有續航力。

根據《巴倫周刊》報導，即便面臨川普總統再度施壓的關稅政策，思愛普股價仍表現亮眼，漲幅領先美國「七大科技股」（Magnificent Seven），並推升德國 DAX 指數近半數的漲幅。德意志銀行分析師指出，思愛普目前對德國股市影響力不容小覷。

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思愛普的主力產品聚焦於企業級應用軟體，包含帳務處理、人力資源管理與差旅報帳等服務。相較於蘋果或特斯拉等依賴硬體製造的企業，思愛普不受進出口關稅直接影響。

執行長 Christian Klein 指出，思愛普軟體對企業因應國際關稅調整具有關鍵性，反而促進需求成長。

目前思愛普積極推動客戶將服務轉向雲端平台，並將人工智慧（AI）功能融入其企業管理解決方案，不僅提高操作效率，也為未來營收成長創造新動能。分析指出，這一階段的創新仍處於初期，未來潛力龐大。

根據統計，思愛普有高達 86% 營收來自既有客戶，顯示其強大的客戶黏著力。然而 Bernstein 研究機構分析師 Mark Moerdler 也表示，思愛普近期新增的雲端客戶中有三分之二是全新客戶，顯示其產品在全球市場仍具強大吸引力。

雖然思愛普近年表現優異，但其目前的本益比高達 56 倍，明顯高於同業如甲骨文 (ORCL-US) （37 倍）、微軟 (MSFT-US) （35 倍）與 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) （18 倍）。