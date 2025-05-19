空中無人機航母！中國國產「九天」無人機擬6月底首飛

鉅亨網新聞中心 2025-05-19 14:00

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在 2024 年第十五屆中國航展上，誕生於西安的「九天」察打一體無人機首次亮相就備受關注。目前「九天」無人機 04 架機已完成機體結構裝配，正在進行系統安裝與測試等工作，預定今年 6 月底完成無人機首飛任務。

這款無人機翼展達 25 公尺，最大起飛重量 16 噸，最大載重 6 噸。「九天」無人機的動力系統採用渦扇發動機，最大飛行高度可達 1.5 萬公尺。

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「九天」無人機的續航能力也十分出色，最大航程 7,000 公里，航時大於 12 小時。「九天」無人機的掛載能力也引人注目，8 個外掛點，既可以掛載 1,000 公斤級的導引炸彈，也可以掛載空空飛彈、空地飛彈、反艦飛彈和巡飛彈。

「九天」無人機採用開放式架構，有可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模塊化任務載荷，能在兩小時內快速切換任務類型，滿足空運空投、火力打擊等任務需求。可用於體系作戰、運輸支援、應急救援等軍用和民用領域。