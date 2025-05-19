「新服務」接棒「新三樣」！陸媒：​​「反內卷」逼美團等外賣業者出海 巴西成新戰場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-19 14:05

‌



從太陽能、鋰電、新能源汽車「新三樣」出海，再到 Keeta、Deepseek、Tiktok「新服務」出海，中國企業出海正邁向從新型製造到新型數位服務的新階段。

《華商韜略》報導，當巴西里約熱內盧街頭出現中國外賣騎士的電動車時，這場跨越太平洋的數位服務出海浪潮正掀起中國產業轉型新浪潮。中國企業出海戰略正經歷歷史性嬗變，從製造業的全球化旅程，如今正以即時零售為切入點，在巴西這個南美最大經濟體書寫新的服務貿易篇章。

‌



‌



根據貿易追蹤機構 Vizion 數據，中美關係緩和後首月，中國到美國的貨櫃預訂量激增 300%，凸顯中國企業「走出去」的戰略敏銳度。

中國企業的市場嗅覺在上周一 (12 日) 於北京舉行的中巴商業研討會上達到沸點，巴西總統魯拉見證美團(03690-HK) 與巴西企業簽署 10 億美元投資協議，將旗下外送平台 Keeta 引入拉丁美洲市場。擁有 2.12 億人口、智慧手機普及率達 83% 的巴西，正成為中國數位服務出海的試驗場。

根據中國商務部數據，去年服務貿易規模首破 1 兆美元，其中即時零售等新業態貢獻率超過 35%。在「反內卷」政策引導下，美團等企業選擇跳出國內價格戰泥潭，轉而構建全球數位基建網絡。

中央經濟工作會議提出的「反內卷」方針，在美團取消超時扣款、試點騎手養老保險等舉措中具象化。當中國國內產業轉向高品質發展軌道，海外市場成為創新試驗場。Keeta 在巴西試點的「社區電商 + 即時配送」模式，已吸引拉美多國效仿。這種「技術出海 + 模式出海」的雙輪驅動，正在重塑全球服務貿易格局。

Keeta 在香港市場驗證的商家銷售額翻倍模式，正被複製到沙烏地阿拉伯等新興市場，半年內涵蓋核心城市的戰績，印證著中國服務模式的輸出能力。

報導中還說，巴西市場的特殊性為這場轉型提供獨特樣本。儘管服務業佔巴西 GDP 比重近 60%，但全國性即時配送網路尚未成型，數位化服務涵蓋率僅中國市場的五分之一。美團 Keeta 的落地不僅帶來行動支付、智慧調度等數位基建，更透過「送餐飲 - 送百貨 - 送服務」的遞進模式，重建當地消費生態。這與巴西政府推動的「新工業計劃」形成共振，當 1.77 億網民遭遇配送時效延後的缺點時，中國企業的解決方案恰逢其時。

這種出海模式已經超越傳統商品貿易的實體邊界。在杜拜，美團無人機獲得全球首張商業營運牌照，建構起「空地一體」配送體系；在巴西，智慧調度系統正提升傳統物流的「最後一哩路」。

根據估算，中國數位服務出海每 1 美元投資可撬動當地 GDP 成長 3.2 美元，這種乘數效應正是中國服務的核心競爭力。

此外，中國企業出海呈現鮮明的世代特徵；從比亞迪、華為的實體基建輸出，到美團、TikTok 的數位生態構建，產業躍遷背後是「中國製造 + 中國服務」的協同進化。