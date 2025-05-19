世衛大會連續第9年拒絕涉台提案 大陸外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-19 17:59

‌



第 78 屆世界衛生大會總務委員會和全會周一（19 日）分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，這是世衛大會連續第 9 年拒絕涉台提案。

大陸外交部表示，台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方的立場是一貫、明確，即必須按照「一個中國」原則處理，這也是聯合國大會第 2758 號決議和世界衛生大會 25.1 號決議確認的根本原則。

‌



‌



大陸外交部說，台灣在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

大陸外交部提到，北京高度重視台灣同胞的健康福祉。在「一個中國」原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，台灣的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。

大陸外交部表示，過去一年灣共有 11 批 12 人次提出參加世衛組織技術活動的申請，北京均予以批准。