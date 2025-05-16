〈陸港盤後〉中美科技緊張再起、阿里財報欠佳 滬指連二黑 恒指力守兩萬三

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 16:35

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中國 A 股三大指數周五 (16 日) 齊步收低，港股也聯袂走跌，主要受到中美科技關係再度緊張，加上阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 令人失望的財報表現給市場情緒帶來壓力，中國大陸和香港股市週五延續跌勢。

上證指數 (SSEC) 周五收低 0.4% 至 3367.46 點，深證成指 (SZI) 微跌 0.07% 至 10,179.6 點，創業板收黑 0.19% 至 2039.45 點，滬深兩市合計成交額人民幣 1.09 兆元，較前一交易日減少 629 億元。

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大盤方面，大金融走弱，非銀金融、銀行股走低，廈門銀行、招商銀行、工商銀行、瑞達期貨、申萬宏源等跌超 1%。物流港口、美容護理、保險、白酒等族群跌幅居前，華光源海跌超 10%，錦江航運、中遠海發、新寧物流與海程邦達等跌超 5%。

PEEK 材料、智慧座艙、人形機器人等類股則逆勢上漲，麥迪科技等漲停，豪恩汽電、兆豐股份、精鍛科技、春興精工跟天汽模等近 20 股漲停。可控核融合概念股再度走強，百利電氣漲停。機械設備亦大幅走高，格力博、恆而達、凱迪股份、傑克股份、東方中科等漲停或漲逾 10%。此外，醫藥生物族群也在午後走高，拓新藥業、熱景生物、亨迪藥業、哈三聯、新華制藥、金石亞藥等漲停或漲逾 10%，紅日藥業跟邁威生物等股漲逾 7%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3000 檔股票上漲，2185 檔下跌，平盤 225 檔。滬深北三市共 87 檔股票漲幅在 9% 以上，11 檔股票跌幅在 9% 以上。

渤海證券表示，指數已回歸到合理水位，未來市場的機會將更多取決於對「持續穩定和活躍資本市場」的政策落實。從「穩定」的維度來看，市場如因基本面、投資者情緒等因素導致下行，則應跟維穩資金一道逐步加倉，從而掌握擇時上的主動。從「活躍」的視角來看，若市場整體相對平穩，則應結合新質生產力和高品質發展的內涵，進行結構性佈局，以佔據配置上的主動。

東莞證券認為，市場自上月初回檔後目前已修復，市場情緒亦升至相對穩定區間。「一行一局一會」政策逐步落實等因素有助於堅定投資人長期信心、穩住資本市場預期，不斷為市場積蓄做多動能，但考慮上方或存在一定賣壓，市場短期可能延續震盪態勢，中長期仍堅定看好中國資產重估。

港股方面，恒生指數 (HSI) 周五下跌 0.46% 至 23345.05 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦跌 0.31%，國企指數跌 0.49%。盤面上，科技股漲跌不一，網易漲逾 13%，嗶哩嗶哩漲超 3%，阿里巴巴則跌超 4%，美團跌近 3%，快手、京東集團跌超 2%，黃金股則普遍上漲，潼關黃金漲超 3%，機器人概念股也多檔個股走高，第四範式漲超 11%。

消息面上，特斯拉執行長馬斯克在利雅德舉行的沙美投資論壇上預測，人形機器人數量最終將達到數百億。宇樹科技創始人王興興也透露，受益於人形機器人市場熱度和國家政策關注，業內多家企業出現爆單。