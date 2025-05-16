彈性工時 VS 每周工作4.5天！韓總統大選倒數不到3周 候選人勞動政見受矚卻引經濟界擔憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-16 10:10

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距離南韓總統大選剩下不到 3 周，各路候選人在勞動政策上的政策受到高度關注，尤其是工時改革成為焦點，但業界對這些政見不乏擔憂之聲，最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明提出縮短工時，國民力量黨候選人金文洙則主張基於勞資協商，對每周 52 小時工時進行調整。前者政策傾向勞工立場，後者則更反映業界訴求。

《朝鮮日報》報導，綜合各候選人向南韓中選會提交的十項主要承諾和政見來看，金文洙將「建設有利於企業和就業的國家」作為首要承諾。他表示，上任後將立即推動依勞資協議改善每周 52 小時工作時間。

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金文洙在競選總統前曾擔任勞動部長官，期間曾多次表達關於改善工時立場，並支持制定「半導體特別法」，將研發人員每周 52 小時工作制排除在外。

在該法遭反對黨反對而受阻後，金文洙引入一項制度，將半導體研究崗位的特別加班期從每次三個月延長至六個月。若勞工不可避免地需要超過法定加班時間，特殊加班允許工人每周工作最多 64 小時。在此制度下，勞工在前三個月每周最多工作 62 小時，在隨後的三個月每周最多工作 60 小時。

李在明則承諾打造勞動受尊重，人人權利受保障的社會，提出推廣每周工作 4.5 天，在 2030 年前將工時縮減至經濟合作暨發展組織 (OECD) 平均水位以下。

截至 2023 年，南韓勞工的年工時為 1872 小時，比 OECD 成員國平均值 1717 小時高出 157 小時。在 34 個 OECD 成員國中，南韓工時名列第 5，僅次於墨西哥的 2207 小時、智利的 1953 小時和以色列的 1880 小時。

南韓《勞動標準法》未明文規定每周須工作 5 天，僅限每周工時不超過 40 小時，單日工作時間不得超過 8 小時。

分析指出，李在明勞工政見的核心在於縮短法定勞動時間，並向積極響應的企業提供稅收優惠或財務支援。

報導指出，李在明並非第一次提出這樣的政策。2023 年 6 月，時任共同民主黨代表的他在國會演講中曾稱「必須從實施每周 4.5 天工作制開始，過渡到每週 4 天工作制的社會」。當時他將這項政策作為解少子化問題的方案之一。

但業界對李在明的這項承諾表示擔憂，南韓經營者總協會表示，目前 OECD 成員國中，法定每周工時低於 40 小時的僅有澳洲的 38 小時、比利時的 38 小時跟法國的 35 小時。除比利時外，幾乎沒有國家通過立法強制推行 4 天工作制。

在南韓勞動生產效率遠低於其他已開發國家的情況下，單方面縮減工時將進一步削弱企業競爭力。

金文洙則提出打造對企業友善、工作舒適的國家，承諾在勞資協商的基礎上改進 52 小時工作制。他雖然還未公佈具體方案，但參照國民力量黨先前提出的 4.5 天工作制構想，可能在維持總工時不變的前提下，將現行 5 天工作制調整為 4.5 天，即周一至周四每天工作 9 小時，周五工作 4 小時。

國民力量黨的構想也引發憂慮，業界人士指出，每日工作 9 小時將支付額外的加班費。依現行法律規定，超出每日 8 小時、每周 40 小時的加班時段必須支付 1.5 倍工資，將加重企業負擔。