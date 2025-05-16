巴基斯坦外長宣布：印巴同意停戰延至5/18

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-16 08:04

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巴基斯坦副總理兼外長達爾周四（15 日）表示，軍方已同意將巴基斯坦與印度的停火協議延長至 5 月 18 日。

據《法新社》報導，達爾周四在巴基斯坦國會上提出上述聲明，他說，印巴於 14 日和 15 日進行軍對軍溝通，同意停火持續到 5 月 18 日。

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上周印巴兩國接連四天發生交火，造成雙方數十人死亡。5 月 10 日，雙方達成立即停火協議。

雖然印巴同意延長停火協議，但雙方的衝突和分歧依然存在。

據《法新社》報導，印度外長蘇傑生周四表示，目前關鍵水資源條約《印度河用水條約》處於暫停狀態，會繼續暫停，「直到巴基斯坦可信且不可逆轉停止跨境恐怖主義活動」。

印度總理莫迪在此前講話中就《印度河用水條約》說：「恐怖主義和貿易不能並存，水和鮮血不能共存。」

針對印度對巴基斯坦恐怖主義的指控，達爾周四接受卡達半島電視台專訪時說，將恐怖襲擊問題外部化是印度的錯誤。迄今為止，印度沒有拿出任何實質證據，證明巴基斯坦策劃恐襲的指控。巴基斯坦清白，歡迎國際社會展開公正透明的調查。