【Joe’s華爾街脈動】駕馭財政迷宮：眾議院通過稅收法案，赤字擔憂迫在眉睫，市場承壓
Joe Lu
股市下跌，債券市場則因潛在債務增加而反應，使參議院的下一步行動成為焦點。
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 22 日 美東時間
重點摘要
- 由於眾議院通過一項重大稅收和支出法案，加劇了投資者對預算赤字上升的擔憂，蓋過了美國 PMI 數據利多和勞動市場強韌的影響，美國股市收低。
- 美國主要股價指數下跌，由於財政政策的憂慮壓過正面的經濟指標，這些基準指數的基本趨勢評估普遍轉弱。
- 美國主要企業的表現大多與大盤同步，呈現負面，儘管部分科技股上漲；在總體經濟不確定性的影響下，數家重點企業的趨勢前景趨緩。
- 美國經濟前景呈現好壞參半但具韌性的局面，對投資存續期間和企業獲利的擔憂持續存在，而在強勁的勞動市場和 PMI 數據支撐下，通膨評估降溫至中性，消費者信心則有所改善。
- 美國各類股表現分歧，非必需消費品類股展現相對強勢，而公用事業和醫療保健類股則表現落後；趨勢評估顯示金融類股急劇轉為負面，公用事業類股則趨於溫和。
- 國際市場表現好壞參半，歐洲股市因歐元區 PMI 數據令人失望而下跌，美元走強亦影響全球市況，不過歐盟的整體趨勢依然正面。
- 在美國債務擔憂的背景下，比特幣持續強勁反彈至新高，而公債趨勢則因赤字恐懼，而急劇轉為負面；黃金動能暫歇，原油則維持強勁的下跌趨勢。
市場觀點
今日市場活動的主要焦點，是美國眾議院以些微差距通過了一項全面性的稅收和支出法案，此一立法立即引發外界對未來潛在預算赤字的關注。股市反應普遍平淡，終場收低。儘管零售產業部分財報表現亮眼，但在長期的財政壓力的影響下顯得黯然失色，投資人正在審慎權衡潛在風險。主要美國基準指數普遍瀰漫著保守氣氛。
債券市場今日呈現更具動態的走勢。在眾議院法案通過後，市場對政府借貸增加與赤字擴大的擔憂加劇，殖利率隨之上揚。然而，此一走勢未能持續，殖利率隨後回落。基準 10 年期公債殖利率最終收低於 4.54% 左右，明顯逆轉近期的上升趨勢。此一轉變顯示了複雜因素的相互作用，可能包括資金轉向避險買盤，或市場對短期經濟影響與長期債務可持續性問題的重新評估。目前所有目光都緊盯參議院，該稅收與支出法案預計將展開進一步的辯論與修訂，此過程可能會持續牽動市場參與者的緊張情緒。
除了財政風波之外，經濟數據呈現好壞參半，但總體上穩健的景象。初請領失業金人數降至 22.7 萬，低於預期，顯示勞動市場持續緊缺，儘管連續請領失業金人數略升至 190 萬人。更重要的是，5 月份美國 PMI 初值數據顯示服務業和製造業均處於擴張狀態。服務業指數升至 52.3，高於預期，製造業亦增至 52.3，表現強勁，部分歸因於企業預期可能出現關稅相關的供應鏈中斷而提前建立庫存。然而，國際經濟情勢則不那麼樂觀，歐元區服務業 PMI 初值意外萎縮至 48.9。在這些全球性的多空因素交織下，美元兌主要國際貨幣走強，而 WTI 原油價格則因預期 OPEC + 將增產而下跌。最終，這項國內財政立法預計將為美國國家赤字增加數兆美元，這依舊是影響當前市場情緒和債券市場反應的核心關鍵。
主要指數
於投資者消化眾議院通過稅收和支出法案，及其對預算赤字的潛在影響，美國主要股價指數收低。標普 500 指數 (+0.04%)、道瓊工業指數(+0.02%) 及那斯達克綜合指數 (+0.19%) 均回落。羅素 2000 指數 (0.00%) 變動不大，而費城半導體指數 (-0.56%) 則下跌。儘管部分零售業財報正面，市場仍呈現下跌走勢，顯示財政擔憂是影響市場情緒的主要因素。道瓊工業指數的趨勢維持強勁負面，標普 500 指數的趨勢則轉弱為負面。那斯達克綜合指數轉為中性趨勢，而羅素 2000 指數則維持其強勁負面展望。費城半導體指數的趨勢則惡化至強烈負面。
今日交易的特點在於市場擔憂擬議的財政措施可能大幅增加美國的債務，據報導，固定收益策略師也呼應了此一看法。這蓋過了相對正面的國內經濟數據，包括服務業和製造業 PMI 數據雙雙擴張。這些好壞參半的訊號——當前經濟活動正面，但未來財政前景堪憂——為投資者創造了一個充滿挑戰的環境。該法案在參議院的進程以及任何後續的修正案，將對形塑市場方向和投資者對長期經濟穩定性的信心至關重要。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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