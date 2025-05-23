【Joe’s華爾街脈動】駕馭財政迷宮：眾議院通過稅收法案，赤字擔憂迫在眉睫，市場承壓

股市下跌，債券市場則因潛在債務增加而反應，使參議院的下一步行動成為焦點。

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重點摘要

市場觀點

今日市場活動的主要焦點，是美國眾議院以些微差距通過了一項全面性的稅收和支出法案，此一立法立即引發外界對未來潛在預算赤字的關注。股市反應普遍平淡，終場收低。儘管零售產業部分財報表現亮眼，但在長期的財政壓力的影響下顯得黯然失色，投資人正在審慎權衡潛在風險。主要美國基準指數普遍瀰漫著保守氣氛。

債券市場今日呈現更具動態的走勢。在眾議院法案通過後，市場對政府借貸增加與赤字擴大的擔憂加劇，殖利率隨之上揚。然而，此一走勢未能持續，殖利率隨後回落。基準 10 年期公債殖利率最終收低於 4.54% 左右，明顯逆轉近期的上升趨勢。此一轉變顯示了複雜因素的相互作用，可能包括資金轉向避險買盤，或市場對短期經濟影響與長期債務可持續性問題的重新評估。目前所有目光都緊盯參議院，該稅收與支出法案預計將展開進一步的辯論與修訂，此過程可能會持續牽動市場參與者的緊張情緒。

除了財政風波之外，經濟數據呈現好壞參半，但總體上穩健的景象。初請領失業金人數降至 22.7 萬，低於預期，顯示勞動市場持續緊缺，儘管連續請領失業金人數略升至 190 萬人。更重要的是，5 月份美國 PMI 初值數據顯示服務業和製造業均處於擴張狀態。服務業指數升至 52.3，高於預期，製造業亦增至 52.3，表現強勁，部分歸因於企業預期可能出現關稅相關的供應鏈中斷而提前建立庫存。然而，國際經濟情勢則不那麼樂觀，歐元區服務業 PMI 初值意外萎縮至 48.9。在這些全球性的多空因素交織下，美元兌主要國際貨幣走強，而 WTI 原油價格則因預期 OPEC + 將增產而下跌。最終，這項國內財政立法預計將為美國國家赤字增加數兆美元，這依舊是影響當前市場情緒和債券市場反應的核心關鍵。