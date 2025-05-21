【Joe’s華爾街脈動】市場脈動：應對關稅動盪與財政斷層

貿易疑慮與赤字擔憂考驗市場韌性，投資者謹慎情緒升高

重點摘要

市場概況

市場動態顯示出疲態，美股指數在貿易、通膨，以及財政不確定性的籠罩下回檔，正面企業消息的提振效果相當有限。當前的謹慎氛圍可被形容為「缺乏明確方向的樂觀情緒」。一個關鍵主題是美國股市相對於國際市場的落後表現，主要與關稅相關。近期的關稅「暫緩」是否真正改變了充滿挑戰的貿易格局，或者僅僅是暫時的策略性手段，以及美國股市的落後究竟屬於暫時現象，還是結構性問題，投資者現在都必須審慎評估。