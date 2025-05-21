【Joe’s華爾街脈動】市場脈動：應對關稅動盪與財政斷層
Joe Lu
貿易疑慮與赤字擔憂考驗市場韌性，投資者謹慎情緒升高
Joe Lu, CFA 截至 2025 年 5 月 20 日
重點摘要
- 市場疲態漸增；貿易、通膨、財政擔憂刺激美股指數回檔，考驗樂觀情緒。
- 儘管近期趨勢有所改善，美國股市因持續的關稅風險而回檔。
- 美國領先企業走弱；關稅和消費者擔憂蓋過個別優勢。
- 反覆無常的貿易政策和財政疑慮主導市場情緒；通膨上升，企業獲利趨穩。
- 美國各類股表現好壞參半；儘管金融、公用事業類股趨勢正向，貿易政策衝擊帶來挑戰。
- 國際股市維持相對強勢，可能受美國關稅影響。
- 財政擔憂導致公債殖利率上升；加密貨幣受監管消息提振上漲，大宗商品表現分歧。
市場概況
市場動態顯示出疲態，美股指數在貿易、通膨，以及財政不確定性的籠罩下回檔，正面企業消息的提振效果相當有限。當前的謹慎氛圍可被形容為「缺乏明確方向的樂觀情緒」。一個關鍵主題是美國股市相對於國際市場的落後表現，主要與關稅相關。近期的關稅「暫緩」是否真正改變了充滿挑戰的貿易格局，或者僅僅是暫時的策略性手段，以及美國股市的落後究竟屬於暫時現象，還是結構性問題，投資者現在都必須審慎評估。
主要市場指數
主要市場指數美國股市從近期高點回檔，標普 500 指數 (-0.34%) 中止了其連續六天的漲勢。道瓊工業平均指數 (-0.25%) 和那斯達克綜合指數 (-0.33%) 亦下跌，而羅素 2000 指數 (+0.05%) 則微幅收高。主要大型股指數的正向趨勢評估大致與昨日持平，惟那斯達克指數的動能似乎較一週前的強勁正向態勢有所趨緩。此種猶豫反映出市場逐漸認識到潛在風險依然存在，特別是圍繞貿易政策及其經濟後果的風險。關鍵問題在於，標普 500 指數近期暫停下修獲利預期，究竟是真正的穩定訊號，還是「極其嚴苛」關稅的持續衝擊真正顯現前的短暫平靜。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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