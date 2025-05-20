【Joe’s華爾街脈動】美國債信遭降撼動市場；投資者評估財政路徑，防禦型股獲青睞
Joe Lu
穆迪以債務與赤字為由調降美國信評；市場反應謹慎，零售業財報成焦點
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 19 日 美東時間
重點摘要
- 美國股市週一收盤幾近持平，投資者消化穆迪將美國長期信用評級從 3A 下調至 Aa1 的消息：標普 500 指數 (+0.11%)，道瓊工業平均指數 (+0.35%)，那斯達克綜合指數 (+0.10%)。
- 穆迪指出，政府債務上升、利息支出增加以及缺乏預期的財政整頓是主要原因，這使其成為第三家剝奪美國頂級評級的主要機構。
- 醫療保健 (+0.96%) 和必需消費品 (+0.29%) 等防禦型類股表現突出，而成長型和對大宗商品敏感的類股則表現落後，反映投資者謹慎情緒增加。公債殖利率最初上揚但收盤幾近持平。
- 儘管遭到降評，分析顯示標普 500 指數和那斯達克指數的近期市場特性依然有利，儘管投資存續期間指標預示著顯著的長期財政擔憂。
- 投資者關注焦點：監控美國財政軌跡的長期影響；即將公布的零售業財報以觀察在關稅擔憂下消費者健康的跡象；以及國會持續的預算協商。
市場概況
美國股市週一走勢平淡，收盤幾近持平，投資者消化週五晚間的重大消息：穆迪決定將美國長期發行人及優先無擔保信用評級從最高級別 3A 下調至 Aa1。此舉意味著繼標普全球於 2011 年 8 月及惠譽於 2023 年 8 月下調評級後，美國現已失去三大主要信用評級機構的頂級評級。儘管消息重大，市場反應相對冷靜，代表鑑於先前的行動及穆迪此前的負面展望，此次降評可能已在市場預期之中。
標普 500 指數幾近持平，收盤上漲 + 0.11%，那斯達克綜合指數亦上漲 + 0.10%。道瓊工業平均指數則錄得較為明顯的漲幅，上揚 + 0.35%。當日領漲的以防禦型類股為主，醫療保健和必需消費品類股表現最佳，而科技和非必需消費品等成長導向型類股，以及對大宗商品敏感的能源類股則表現落後。長期美國公債殖利率在開盤時因評級消息而一度走高，但隨後逐步回落，10 年期公債殖利率收盤時在 4.45% 附近幾近持平。
穆迪指出，美國政府債務與利息支出大幅增加至遠高於同級別主權發行國的水平，是此次降評的主要原因。該機構亦對現行財政提案能否有效降低赤字表示疑慮，反而預期美國聯邦赤字在未來十年將會進一步擴大。儘管如此，穆迪給予了穩定的展望，表明中期內不太可能再次調整評級，並指出美國經濟規模龐大、國民所得高、生產力強勁，以及美元的全球儲備貨幣地位等因素可發揮緩衝作用。儘管降評本身可能不會立即引發劇烈的市場混亂——2011 年和 2023 年的歷史先例顯示短期市場和殖利率反應不一，但最終均出現回升——但這無疑突顯了美國財政持續面臨的壓力，且日益增加。此發展正值美國預算法案在先前受阻後，於週日晚間通過委員會表決，並將於本週稍晚面臨眾議院全院表決之際，其中仍有眾多議題尚待協商。投資者的焦點已轉向此次最新的評級調整是否能促使決策者做出更艱難的支出決定。
主要市場指數
要市場指數在週一消化美國債務降評消息後，以相對平靜的姿態收盤，大致持平或微幅上揚。標普 500 指數上漲 + 0.11%，那斯達克綜合指數上漲 + 0.10%。道瓊工業平均指數表現略佳，上揚 + 0.35%。然而，代表小型股的羅素 2000 指數下跌 - 0.42%，顯示在更側重美國國內且對景氣循環較敏感的領域存在一些潛在的謹慎情緒。
費城半導體指數下跌 - 0.49%，表現遜於整體科技類股。此現象延續了一種趨勢，即儘管期間偶有反彈，底層分析仍指出該族群在較長時間區間內狀況不利。
從分析角度來看，根據我們的指標，儘管價格走勢平淡，標普 500 指數和那斯達克綜合指數的近期市場特性依然有利。這表明近期的正向動能尚未被降評消息完全打亂。然而，道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數則雙雙維持中性至中度不利的評估，突顯市場存在一定程度的選擇性。
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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