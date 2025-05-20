【Joe’s華爾街脈動】美國債信遭降撼動市場；投資者評估財政路徑，防禦型股獲青睞

Joe Lu 2025-05-20 08:30

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穆迪以債務與赤字為由調降美國信評；市場反應謹慎，零售業財報成焦點

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 19 日 美東時間

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重點摘要

市場概況

美國股市週一走勢平淡，收盤幾近持平，投資者消化週五晚間的重大消息：穆迪決定將美國長期發行人及優先無擔保信用評級從最高級別 3A 下調至 Aa1。此舉意味著繼標普全球於 2011 年 8 月及惠譽於 2023 年 8 月下調評級後，美國現已失去三大主要信用評級機構的頂級評級。儘管消息重大，市場反應相對冷靜，代表鑑於先前的行動及穆迪此前的負面展望，此次降評可能已在市場預期之中。

穆迪指出，美國政府債務與利息支出大幅增加至遠高於同級別主權發行國的水平，是此次降評的主要原因。該機構亦對現行財政提案能否有效降低赤字表示疑慮，反而預期美國聯邦赤字在未來十年將會進一步擴大。儘管如此，穆迪給予了穩定的展望，表明中期內不太可能再次調整評級，並指出美國經濟規模龐大、國民所得高、生產力強勁，以及美元的全球儲備貨幣地位等因素可發揮緩衝作用。儘管降評本身可能不會立即引發劇烈的市場混亂——2011 年和 2023 年的歷史先例顯示短期市場和殖利率反應不一，但最終均出現回升——但這無疑突顯了美國財政持續面臨的壓力，且日益增加。此發展正值美國預算法案在先前受阻後，於週日晚間通過委員會表決，並將於本週稍晚面臨眾議院全院表決之際，其中仍有眾多議題尚待協商。投資者的焦點已轉向此次最新的評級調整是否能促使決策者做出更艱難的支出決定。

主要市場指數

費城半導體指數下跌 - 0.49%，表現遜於整體科技類股。此現象延續了一種趨勢，即儘管期間偶有反彈，底層分析仍指出該族群在較長時間區間內狀況不利。

(全文未完)