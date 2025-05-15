今年首次全面降準上路！陸央行釋近兆人民幣流動性 強化支持實體經濟力道

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 12:00

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中國人民銀行 (央行) 今(15)日正式實施今年首次全面降準，下調金融機構存準率 0.5 個百分點(不含已執行 5% 的機構)，同時對汽車金融公司、金融租賃公司實施階段性定向降準 5 個百分點。此次政策調整預計向市場注入長期流動性約 1 兆元(人民幣)，旨在優化金融體系資金結構，以強化對消費升級和產業轉型的支持。

中國央行總裁潘功勝指出，此次降準將整體存款準備金率從 6.6% 降至 6.2%，釋放的流動性將重點支持基建投資、科技創新等領域，其中汽車金融公司與金融租賃公司存款準備率從 5% 降至 0%，政策意圖直指汽車消費與設備更新。

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以建信金租為例，降準後釋放超 300 億元資金，將優先投向新能源車產業鏈、高端裝備製造及清潔能源項目。

上海金融與發展實驗室主任曾剛說， 「資金成本下降將推動汽車貸款利率下行，有效啟動市場需求」，並稱汽車金融公司可藉此推出更靈活的購車方案，預計政策將帶動汽車銷量成長 2 到 3 個百分點。

光大證券首席經濟學家高瑞東分析，5 月地方專案債與特別國債合計發行逾 8600 億元，市場短期流動性承壓。此次降準透過釋放長期資金置換短期負債，有助於穩定市場預期。

數據顯示，去年兩度降準已經釋放 2 兆元流動性，此次政策延續「總量 + 結構」雙輪驅動思路。

廣開首席產業研究院院長連平認為，當前降準不僅能降低銀行負債成本，更能強化貨幣政策傳導效率，金融機構在資金充裕環境下，對中小微企業的信貸支持將更具持續性。

中國央行在今年首季貨幣政策執行報告中強調，未來將持續實施適度寬鬆政策，並著重「流動性合理充裕」與「經濟結構優化」的平衡。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，目前政策已從單純「放水」轉向精準調控，後續可能推出降息、設立新型政策工具等組合拳。

銀河證券也出具研究報告預測，今年下半年恐進一步下調政策利率，並針對科技、外貿等領域創設結構性貨幣工具。