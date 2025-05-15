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中國商務部宣布：暫停17家美國實體不可靠實體清單措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-15 10:09

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中國商務部宣布，暫停17家美國實體不可靠實體清單措施。（圖：Shutterstock）

中國商務部在周三（14 日）晚間 10 點發布公告，宣布暫停 17 家美國實體不可靠實體清單措施，以落實中美經貿高層會談共識。

據《人民日報》報導，中國商務部新聞發言人表示， 根據《中華人民共和國反外國制裁法》、《不可靠實體清單規定》及有關規定，不可靠實體清單工作機制於 2025 年 4 月 4 日和 9 日，將 17 家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。


中國商務部新聞發言人說，為落實中美經貿高層會談共識，自 2025 年 5 月 14 日起，暫停 4 月 4 日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7 號）相關措施 90 天，暫停 4 月 9 日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8 號）相關措施。

中國商務部新聞發言人續指，根據《不可靠實體清單規定》相關規定，中國企業可申請與上述實體交易，不可靠實體清單工作機制將依法審核，對符合條件的申請予以批准。

此外，中國商務部新聞發言人表示，根據出口管制相關法律法規規定，於 2025 年 4 月 4 日和 9 日分別發布了第 21 號和 22 號公告，共計將 28 家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談的共識，中國政府決定自 5 月 14 日起在 90 天內暫停上述相關措施。
 

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