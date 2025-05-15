〈能源盤後〉美庫存意外增加 引發供應過剩擔憂 原油下跌

鉅亨網編譯許家華 2025-05-15 05:22

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原油期貨價格周三 (14 日) 下跌，係因官方數據顯示上周美國原油庫存意外增加，引發投資人對供應過剩的擔憂情緒。

Brent 原油期貨價格下跌 54 美分或約 0.81%，收每桶 66.09 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 52 美分或 0.82%，收每桶 63.15 美元，

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受中美暫時下調關稅的提振，這兩大基準原油價格在上一交易日均接近兩周以來的最高水準。

美國能源資訊署 (EIA) 公佈，上周原油庫存增加 350 萬桶，達到 4.418 億桶，隨後基準油價下跌。

路透社調查的分析師先前預計，上周原油庫存下降 110 萬桶。

EIA 公布，上周美國原油淨進口量增加 42.2 萬桶 / 日。

根據市場消息人士，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存大幅增加 430 萬桶。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 在談到周三的油價下跌時表示：「毫無疑問，API 公布原油庫存增加的數據並沒有起到什麼幫助作用。」

石油輸出國組織及其盟友（簡稱 OPEC+）一直在增加市場供應。然而，OPEC 在周三公布的月報下調對今年美國和 OPEC + 以外其他產油國石油供應成長的預測。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示：「他們並沒有改變需求狀況，而是增加了石油產量。在某個時點，供應將淹沒需求，導致市場走低。」